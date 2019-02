Barbora Zpěváčková, Novinky

Řekl jste, že rozhodnutí úřadu v Černošicích vnímáte jako pokus vytlačit vás z politiky. Není to spíš pokus o to, aby český premiér nebyl ve střetu zájmů?

Ne, ne, ne. Český premiér se zachoval podle lex Babiš. Ten zákon, který s nadšením všichni poslanci odsouhlasili proti Babišovi, byl přijat a já jsem podle něj postupoval. Tehdy proběhla debata, jak mám s firmou naložit. Postupoval jsem přesně podle názorů odborníků a vložil jsem to do svěřenských fondů. Toto je iniciativa jedné pochybné neziskovky (podnět podala Transparency International - pozn.red.), řekl bych i historicky zkorumpované penězi z různých institucí, která de facto poslala tohle udání i do Bruselu, potom se přidali Piráti.

Černošický úřad ale nějak rozhodl. I ten je podle vás zkorumpovaný?

Prosím vás, jak může úřad, který má pár zaměstnanců, rozhodovat o takto komplikované záležitosti.

Takže to rozhodnutí zpochybňujete.

Je absurdní, že úřad v Černošicích, který by měl spíš organizovat úklid sněhu v Černošicích. Plus stavební povolení, nevím, co tam všechno řeší. Místo toho rozhodují o takové kauze.

Překročení rychlosti v obci Černošice je přestupek

Před rozhovorem jsem si volala se starostou Černošic. Říkal, že podle něj jsou úředníci dostatečně proškolení ohledně přestupků a že to dokážou rozhodnout zodpovědně.

To je přestupek, jo? Překročení rychlosti v obci Černošice je přestupek. Toto rozhodně není přestupek. Mám pocit, že pan starosta neví, o čem mluví.

Varianta, že byste se zbavil mediálního domu Mafra, vůbec není ve hře?

Právě v těch médiích to všichni pletou jedno přes druhé. Někdo říká, že to je střet zájmů celkový, potom že jen média.

Pokud vím, v tomhle případě šlo konkrétně o média.

Tak to jsem strašně rád, že jste informovaná.

Já Agrofert nemám

Neodpovídáte mi na otázku. Je ve hře, že byste se zbavil Mafry?

Odpovídám vám na otázku. Já žádnou Mafru nemám. Zbavil jsem se celé firmy a vložil jsem ji do svěřenského fondu. Dělalo na tom x renomovaných právnických kanceláří a já nemám důvod tomu nevěřit. Je Agrofert, ta firma má pod sebou několik dceřiných společností, mezi nimi i Mafru. Já Agrofert nemám. Vzal jsem akcie a vložil jsem je do svěřenského fondu. Technicky to není možné a je to celé nesmysl. Znovu opakuji, že pravda je na mé straně. Je to jenom pokračování toho politického boje proti mně v Čechách a přeneslo se to i do Bruselu.

Takže se vás Brusel chce zbavit?

Neříkám, že se mě chce zbavit. Je to jako podivné.

Video

Premiér Andrej Babiš (ANO) o Pavlu Teličkovi a Petru Ježkovi

Když už jsme u Evropské unie, vaši bývalí europoslanci Telička a Ježek oznámili, že zakládají hnutí Hlas a chtějí kandidovat. Co na to říkáte?

Jsem rád, že díky hnutí ANO dostávají každý měsíc výplatu, jakou dostávají. Doufám, že budou mít dost peněz na svoji kampaň. Nemám k tomu co říct. Každý občan, který sledoval ten vývoj, si na to udělá svůj názor. Nechci se k panu Teličkovi vyjadřovat, kandidoval za naše hnutí. Dospěl k názoru, že má obrovský problém. Má problém hlavně s panem prezidentem a na to konto se to projevilo ve vztahu k našemu hnutí.

Vůbec nedokážete pochopit jeho postoj? Že od vašeho hnutí čekal něco jiného?

A co čekal? Může být rád, že se dostal do Evropského parlamentu. Dostal se tam díky našemu hnutí. Kdyby sám kandidoval, tak jsem na něj zvědav.

My jsme nerozdávali. Navyšovali jsme důchody

Minulý týden jste začal mluvit o tom, že se musí začít šetřit. Došly peníze?

Nedošly. Je to zase nějaká interpretace, to jsou ty vaše zkratky.

To nejsou žádné zkratky. Vystoupil jste na tiskové konferenci po boku ministryně financí a spolu jste řekli, že se musí šetřit.

Apelovali jsme na ministry, že musí šetřit. A nešetřili dost.

Není to spíš tím, že jste moc rozdávali?

My jsme nerozdávali. Navyšovali jsme důchody. Důchodci si to zaslouží. Navyšovaly se platy. Požádal jsem ministry, aby mi ukázali vývoj svých zaměstnanců od roku 2004. Na Úřadě vlády se za pár let ztrojnásobil počet zaměstnanců. Je velký prostor v nákladech na IT. Musí se hledat peníze z hlediska provozu. Ve státní správě je velký prostor na úspory.

Bude to stačit?

Máme stále jeden z nejlepších rozpočtů v Evropě.

To říkáte často. Já se ptám, jestli ty škrty budou stačit.

Musíme se chválit, vy nás nepochválíte. Vždycky vytrhnete z kontextu, že jsme řekli, že možná navýšíme některé daně.

Vždyť jste to řekli.

Řekl jsem to. Ale tam byla zkratka, že navyšujeme daně. My jsme je snížili. Uvažujeme, že bychom navýšili spotřební daň na alkohol a na hazard. Ale je to všechno úvaha a diskuse. Mluvili jsme o pojišťovnách, nikde není psáno, že to tak uděláme.

Reakce na obědy zdarma byly překvapivě negativní

S ČSSD jste se doteď předháněli, kdo nakrmí víc školáků. Proč jste od toho ustoupili? Je to součást škrtů?

Obědy zdarma mají ve Finsku od roku 1948, je to určitý rituál, a funguje to. Obeznámil jsem se, jak to funguje na Slovensku, tam je to pro všechny a v Maďarsku jen pro ty chudší děti. Šli jsme s tím ven, je pravda, že když jsem to řekl, tak soc. dem. přišla s tím návrhem, který by ale rezultoval až do 11 miliard. Potom jsem vnímal ty reakce, které byly překvapivě negativní.

Divíte se tomu? Představte si sebe, když jste nebyl v politice, a vláda by rozhodla o tom, že bude vašim dětem platit obědy. To byste chtěl?

Navrhovali jsme obědy jen pro děti, jejichž rodiče berou přídavky. To by bylo asi 170 tisíc dětí. Neřekl jsem, že to chceme plošně.

Chtěl to váš koaliční partner.

No ale nám to vycházelo na 1,1 miliardy. Ale na základě reakcí škol jsme zjistili, že to není přijato pozitivně. Spíš jsme byli vyzýváni, abychom přidali na platy kuchařek a do zázemí, a že se plýtvá, že se vyhazuje jídlo. Myslím, že to skončí tak, že se nic nezmění.

Video

Premiér Andrej Babiš (ANO) o Apple store v Praze

Sociální demokraté vás nedávno kritizovali kvůli tomu, že chcete v Praze otevřít Apple Store, zatímco oni řeší, jak pomoci lidem, kteří si nemohou iPhone dovolit. Zaznamenal jste to?

Proto ho ministryně Maláčová ukázala, když letěla do Davosu. Chápu, že mají před sjezdem, všichni tam kandidují. Ale tady šlo o to, že jsem jednal se šéfem Applu. Apple Store je prestižní záležitost, je jenom v 10 zemích Evropy. Pro fanoušky Applu a pro mladou generaci je to zážitek.

Děláte to kvůli tomu, abyste přilákal mladé a pravicovější voliče?

Ne. Jak jako přilákat. Tady u nás je plno lidí, kteří se zajímají o nové technologie. Tak proč by naši občané, a hlavně mladí, nemohli mít tu výhodu? Apple Store není nikde ve střední a východní Evropě. Vytipoval jsem dvě nemovitosti, které bychom mohli pronajmout Applu. Podle mě by to byla událost. Mě strašně pobavilo, jaká odezva byla na sítích. Nechal jsem si udělat nové logo hnutí ANO. (během rozhovoru ukazuje velké logo koblihy ve tvaru nakousnutého jablka - pozn. red.) Všichni si z toho dělali srandu, ale mně to nevadí. Mám rád výzvy. Nafotím lokality a pošlu dopis šéfovi Applu. On byl v Praze, strašně se mu tady líbilo, tak uvidíme.

Myslím, že Ťok obhájil svoji práci

Co vaši ministři? Začátkem roku jste připustil rekonstrukci vlády, teď od toho tak trochu couváte. Je možné, že žádné změny nebudou?

Uvidíme. Není to nic proti ničemu, když to nebude, ne? Možná dostali nějakou motivaci. Jsem člověk, který chce, aby se věci děly rychle, a ono je to těžké v rámci státní správy.

Takže je možné, že k té rekonstrukci nakonec nedojde.

Uvidíme, možné je všechno. Do 28. února jsem řekl ministrům, aby mi předložili, co všechno udělali.

Dlouhodobě jste kritizoval ministra dopravy Dana Ťoka, v poslední době se ho spíš zastáváte. Zůstane ve vládě i on?

Vyčítal jsem panu ministrovi komunikaci. V dopravní infrastruktuře ty věci děláme. Když je v mediálním prostoru nějaká dezinformace nebo informace vytrhnutá z kontextu, tak ani Ředitelství silnic a dálnic nereagovalo rychle. V podstatě jsem z toho měl pocit, že mně víc záleží na tom je obhajovat. To jsem mu vyčítal. Každý máme jinou povahu. Ale myslím, že on obhájil svoji práci.