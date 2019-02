ČTK

„Zažili jsme studenou válku, kdy nad světem visela hrozba použití jaderných zbraní každý den. Nechceme se přece vracet do takové doby a zažívat znovu podobné hrozby. Amerika by měla s Ruskem zasednout za jeden stůl a domluvit se, že v likvidaci jaderných zbraní budou pokračovat. Svět musí řešit mnoho jiných konfliktů, válku v Sýrii, obecně nestabilitu na Blízkém východě nebo migrační vlnu z Afriky. Řešit ještě jadernou hrozbu by byl pro svět další velký problém," sdělil Babiš.

ČTĚTE TAKÉ

Petříček: Smlouva INF je v agonii



Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) už v pátek vyjádřil přání, aby smlouva INF dál platila, záleží ale podle něj na postoji Ruska. "Jediná cesta však v této chvíli vede skrze konkrétní opatření ze strany Ruska," napsal ministr na twitteru. Česká republika také spolu s ostatními spojenci v NATO opětovně vyzvala Rusko k dodržování této smlouvy.

Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu oznámil, že také Moskva odstupuje od smlouvy INF. Podle agentury Reuters Putin souhlasí s návrhem ministerstva obrany začít vyrábět nadzvukovou raketu středního doletu. Žádné rakety v Evropě ani jinde ve světě ale Moskva podle prezidenta nerozmístí, pokud tak neučiní USA.

Ty již v pátek oznámily odstoupení od smlouvy INF, podle Washingtonu ji totiž Rusové porušují. Moskva to odmítá. Americkým krokem se spustila půlroční výpovědní lhůta, během níž je ještě možné o osudu dohody jednat.