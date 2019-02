zpe, Novinky

„Je jasné, že požadavky na ten rozpočet jsou významné. Máme významné navýšení důchodů. Rozpočet není nafukovací. Apeloval jsem na ministry, aby šetřili,“ řekl premiér.

Nastínil, že by se v budoucnu mohly zvednout daně. „Jsou oblasti, na které bychom se měli nezávazně podívat. Například zdanění tvrdého alkoholu, digitální daň. Velké rezervy zdanění jsou u pojišťoven, poplatku za suroviny,“ uvedl Babiš. Skeptický je naopak ke zdanění bank. V zahraničí s tím prý nejsou dobré zkušenosti.

On i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) odmítli, že by vláda nešetřila, jak jí vyčítá opozice. „Chováme se s péčí řádného hospodáře,“ prohlásila šéfka státní kasy. Dodala, že schodek rozpočtu by měl být příští rok 40 miliard.

Schillerová ale současně uvedla, že její resort přehodnotil predikci vývoje ekonomiky a příjmy nebudou tak dobré, jak se dosud počítalo. Je proto potřeba šetřit.

Obědy zdarma zřejmě nebudou



Babiš vzápětí připustil, že diskutované obědy pro děti do škol zdarma možná nakonec nebudou. „Je to otevřená záležitost, já osobně jsem překvapen reakcemi škol. Může se stát, že se spíš přikloníme k rozšíření programů, které jsou speciálně pro tyto děti z chudších rodin a propojíme ty programy,“ dodal premiér.