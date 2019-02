Barbora Zpěváčková, Novinky

Páteční hádku ve Sněmovně vyvolaly výroky Volného o EU a migraci. Na plénu padaly nadávky, zákonodárci vykřikovali slova jako primitivismus, hnůj a hnus, bušili do lavic. Volný dokonce vyzval poslance ČSSD Jana Birkeho, aby šel ven ze sálu a vše si mohli vyřídit.

Video

Hádka poslanců kvůli EU a migraci

„Bylo to jasně řečeno, že si to vyřídíme ručně. Mně už vyhrožovala řada lidí, pana poslance Volného se nebojím. Ale musíme tomu čelit. Tímhle to začíná, víme, jak podobné věci končí,“ řekl Novinkám Birke.

Poslanci se prý spolu nikdy osobně nebavili. „Vždy to bylo přes mikrofon. Ale sleduji jeho výroky ve Sněmovně a ty jsou často na hraně, ne-li za hranou. Jeho výroky podněcují nenávist ve společnosti a ty do 21. století nestačí. Je to i zodpovědnost Tomia Okamury,“ konstatoval Birke.

Kritika za obchod s chudobou



Volný se narodil v Ostravě, kde v současnosti žije. Jako podnikatel byl několikrát nařčen z toho, že vydělává na byznysu s chudobou a pronajímá byty sociálně slabým romským rodinám za vyšší nájem, než je v místě běžné.

Poslanec, který je zároveň zastupitelem Moravskoslezského kraje, taková obvinění odmítá. „Jestli mě ještě někdo nazve obchodníkem s chudobou, tak to uzavřu a pošlu šest velkorodin vám do poslanecké kanceláře,“ rozčílil se ve Sněmovně.

„Jsem unavený z toho, že platím náklady šesti rodin, které si neplní své povinnosti, a ještě, abych poslouchal vaše urážky,“ reagoval v páteční vyostřené debatě o novele cizineckého zákona.

Propadl dezinformacím, míní Benešík



Sněmovní pletku odsoudili i další poslanci. „Forma hulvátství a vystupování, které předvedl poslanec Volný, mě překvapila. Pokládám to za dno, se kterým jsem se tady nesetkal. Ta snaha překroutit fakta, to je nebezpečné“ zhodnotil místopředseda opoziční ODS Martin Kupka.

Volný bývá často kritizován právě za to, že šíří takzvané fake news, tedy nepravdivé a falešné zprávy. Podle předsedy sněmovního evropského výboru Ondřeje Benešíka (KDU-ČSL) jim tak trochu podlehl. Volný je místopředsedou výboru pro evropské záležitosti, s Benešíkem se tak často potkávají.

„Mám dojem, že podlehl nějakým hoaxům, že tady ve Sněmovně tajně expremiér Sobotka osnuje plány, jak sem tajně propašovat 150 tisíc muslimů, kteří se tady mají infiltrovat,“ zhodnotil svého kolegu z SPD Benešík.

Dodal, že když se s Volným potkají na akcích mimo Sněmovnu, dají si pivo, ale o politice se moc nebaví, protože se vůbec neshodnou. „Je to takový svéráz,“ uzavřel Benešík.

Poslanec SPD ale tvrdí, že dezinformace nešíří vědomě. „Pokud mají mnou sdílené informace nějakou druhozdrojovou chybovost, zcela jistě je pod úrovní úmyslných dezinformací, lží a manipulací pražské a bruselské kavárny našich presstitutů,“ napsal Novinkám.

Pan poslanec Volný šíří lži a útočí na EU Jan Farský (STAN)

S Volným sedí ve výboru i poslanec Jan Skopeček (ODS). „V některých věcech, kdy se umírněně vyjadřuje o migraci, jsem schopen s ním souhlasit. To, že někdy přežene svoji rétoriku, na to by si měl dávat pozor,“ sdělil Novinkám Skopeček.

Dodal, že Volný by si měl uvědomit, že reprezentuje část voličů, a měl by tomu přizpůsobit vyjadřování. To, co se dělo v pátek v jednacím sále, bylo podle něj za hranou. „Ale že bych s ním měl nějaký problém, že bych kvůli němu chodil na výbor nerad, takovou zkušenost nemám,“ řekl Skopeček.

Trochu jinak to vidí další člen výboru a předseda poslanců STAN Jan Farský. „Pan poslanec Volný šíří lži a útočí na EU,“ popsal Farský.

Volný na to odvětil, že kritika ze strany „pokrytců považujících se za lepší lidi“ na něj působí jako vlahý jarní vánek.

Havla nazval vlastizrádcem



Koncem loňského roku na sebe Volný upozornil svým příspěvek na Twitteru o Václavu Havlovi. „Před sedmi lety zemřel jeden z největších vlastizrádců této země. Václav Havel,“ napsal v prosinci 2018.

Šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD) tehdy poslance vyzval, aby se za svá slova omluvil. Petříček prohlásil, že Volný se chová jako hulvát. Poslanec SPD se ale omluvit odmítl. Kromě ministra zahraničí se na poslance sesypala kritika z řad veřejnosti i ostatních kolegů poslanců především z řad ODS, TOP 09 i STAN.

Volný je předsedou moravskoslezské organizace hnutí SPD. Tamní členové se proti němu na podzim roku 2017 postavili a sepsali petici. Chtěli ho tak zbavit mandátu.

Tehdejší členové moravskoslezské organizace MF Dnes řekli, že Volný se chová jako diktátor, obklopuje se lidmi, kteří hlasují podle něj, a strana tak není demokratická. Volný to popřel a v čele organizace zůstal.

Novinky oslovily i předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru a předsedu poslaneckého klubu SPD Radima Fialu s dotazem, jestli za poslancem Volným stojí. Ani jeden neodpověděl.