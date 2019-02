Novinky

Haška na pozici nominoval Hamáček, vládě návrh předložil ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO), upozornil Deník N.

Hašek byl v minulosti poslancem za ČSSD či jihomoravským hejtmanem. Zastával také post místopředsedy sociální demokracie.

Pozornost na sebe upoutal mimo jiné jako jeden z aktérů tzv. lánského puče, kontroverzní povolební schůzky u prezidenta Miloše Zemana, na němž se skupina sociálních demokratů pokusila obejít tehdejšího šéfa strany Bohuslava Sobotku při vyjednávání o vládě. Hašek o schůzce v televizi lhal v přímém přenosu. [celá zpráva]

Na Haškovu minulost a údajně i nedostatečnou erudici upozornili premiéra Andreje Babiše Piráti. Šéf jejich poslaneckého klubu Jakub Michálek poukázal na skutečnost, že „Hašek absolvoval doktorské studium a získal titul JUDr. na pochybné vysoké škole v městečku Sládkovičovo na Slovensku”.

Jakub Michálek (Piráti)

FOTO: Petr Horník, Právo

Připomněl i to, že Hašek momentálně působí jako koncipient a pracuje tak pod dohledem školitele.

„Lze tedy úspěšně pochybovat o tom, že osoba vykonávající praxi pod dohledem školitele je odborně schopna být členem Legislativní rady vlády,” dodal Michálek. Ten připomněl i případ neexistující mluvčí Lucie Proutníkové, za níž se vydávala lobbistka Jana Mrencová. [celá zpráva]

Hašek kritiku Pirátů odmítl. „Piráti si rádi hrají na kádrováky. Mám za sebou 11 let praxe v zákonodárném procesu v Poslanecké sněmovně, osm let praxe v krajské samosprávě včetně vedení Asociace krajů, kde jsem s pěti vládami řešil legislativu týkající se fungování krajských samospráv. Mám řádně vystudované pětileté denní studium na právnické fakultě v Brně (Mgr.) a rigorózní zkoušku na Slovensku (JUDr.). Bude na vládě ČR, jak návrh na moje jmenování do Legislativní rady vlády posoudí," napsal ČTK Hašek.

Ten v minulosti proslul rovněž kvůli množství funkcí, které souběžně vedle funkce hejtmana vykonával. V ČSSD je nyní řadovým členem, ale neskrývá ambice zamířit výš. Spoluzakládal platformu Zachraňme ČSSD. [celá zpráva]