Babiš chyběl téměř na 65 procentech hlasování, účastnil se tedy pouze 35 procent hlasování, omluven byl 1113 krát. Na druhém místě je Karel Schwarzenberg, který byl pouze na 44 procentech hlasování.

Valnou docházkou se nemůžou chlubit ani sociální demokraté. Více než na polovině hlasování chyběl někdejší ministr vnitra Milan Chovanec, který se už nechal slyšet, že do konce března ve Sněmovně skončí. [celá zpráva]

Babiš, Schwarzenberg, Chovanec. Tihle tři chybí ve Sněmovně nejčastěji

Novinky připravily seznam největších absentérů na základě statistik Poslanecké sněmovny od začátku funkčního období Sněmovny v listopadu 2017 do konce ledna 2019. Jako kritérium slouží neúčast při hlasováních.

Poslanci se z jednacího dne buď omlouvají, nebo nejsou k hlasování přihlášeni. To může znamenat, že se neomluvili vůbec, nebo mohou být ve Sněmovně, ale nehlasují nebo se záměrně odhlásí z hlasovacího zařízení.

Do dolní komory moc nechodí ani exministr zahraničí Lubomír Zaorálek, ten se účastnil zhruba poloviny hlasování, stejně jako poslanec ČSSD Jan Birke. Vysokou účast nemá ani vicepremiér, ministr vnitra a šéf soc. dem. Jan Hamáček, účastnil se 53 procent hlasování.

Poslanci, kteří mají nejvyšší účast ve Sněmovně při hlasování

Naopak nejlepší docházku má Pirát Lukáš Bartoň, jeho účast na hlasováních dosahuje 99,4 procenta. Hned za ním jsou čtyři poslanci hnutí ANO - Monika Červíčková s 99,1 procenta, Marek Novák, který byl na 99 procentech hlasování a Miloslava Rutová s docházkou 98,7 procenta a Roman Kubíček rovněž s 98,7 procenta Pirát Tomáš Martínek se účastnil 98,5 procenta hlasování.

Účast poslance na hlasování

Statistika hlasování poslance se sestavuje z výsledků hlasování zachycených hlasovacím zařízením. Položka „nepřihlášen” zachycuje všechna hlasování, kdy poslanec nebyl přihlášen k hlasovacímu zařízení. Poslanec může být z jednání Poslanecké sněmovny (např. z důvodu nemoci, účasti na zahraniční cestě nebo jiné akci související s funkcemi v Poslanecké sněmovně) „omluven”.

Zdroj: www.psp.cz

Premiér Novinkám napsal, že do Sněmovny chodí na projednávání všech zásadních zákonů, které předkládá vláda i poslanci. „Chodím odpovídat i na všechny interpelace poslanců, pokud nejsem na důležitém jednání mimo ČR,“ uvedl Babiš.

„Když se nemohu z pracovních důvodů dostavit, vždy se omluvím. Věřte mi, že se opravdu do zadku nekopu a myslím, že mě nikdo z ulívání nemůže podezírat. Pracuji denně 18 hodin a plním si všechny povinnosti premiéra,“ hájil se.

Babiš by byl nejradši, kdyby se v Česku zavedl takzvaný klouzavý mandát. To znamená, že poslanec, který by se stal ministrem, by se místa ve Sněmovně vzdal a na jeho místo by nastoupil náhradník.

„Už čtyři roky říkám, že na premiéra a ministry by se měl vztahovat klouzavý mandát, aby byli ve Sněmovně přítomni jen na své zákony, které se jich týkají, a nemuseli tam zbytečně trávit čas na body, které je nezajímají, když mají kupu vlastní práce,“ míní Babiš.

Čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg byl zase často nemocný. „Minulý rok jsem měl dvakrát zápal plic. Bohužel dědek starej je někdy nemocnej. A měl jsem nějaké zahraniční cesty,“ sdělil Novinkám.

Zlepšení účasti slibuje poslanec a náchodský starosta Birke. „Přiznám se, že půl roku zpátky jsem se věnoval hodně radnici v Náchodě. Připravoval jsem se, že budu radnici předávat někomu, kdo vyhraje volby. Když se mi podařilo volby vyhrát, potřeboval jsem to město zase roztlačit, připravit rozpočet. Takže to nebylo tak, že bych ležel doma s prstem v nose,“ řekl Novinkám Birke.

„Celé se to zvládlo, tak v lednu se chce zase naplno věnovat Sněmovně i díky tomu, že jsem rezignoval na místopředsedu klubu,“ dodal Birke.

Frekvence hlasování

Při hodnocení celé této statistiky je třeba také uvažovat frekvenci hlasování (např. v některém případě může dvacetiminutová neúčast znamenat „nepřítomnost“ při deseti hlasováních, jindy se v této době nemusí hlasovat vůbec) a je třeba také uvažovat důležitost jednotlivých hlasování, což zde není zahrnuto a ani zahrnout nelze.

Zdroj: www.psp.cz

Hamáček nekomentoval, proč nejvíc chybí právě poslanci soc. dem. Ke své docházce podotkl, že má jako ministr vnitra povinnosti mimo Sněmovnu. „Ve středu jsem byl například celé dopoledne v Senátu, kde jsem obhajoval zákon o GDPR, tudíž jsem nemohl hlasovat ve Sněmovně,“ vysvětlil.

Poslanci se z jednání většinou omlouvají. Když to ale neudělají a prostě nepřijdou, není za to žádný postih. To by se mělo změnit. Piráti, hnutí ANO i ODS tvrdí, že chtějí přijmout usnesení, podle kterého by poslanci přišli o část nebo o celý plát, pokud se řádně neomluví z jednacích dnů. [celá zpráva]