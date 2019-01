Renáta Bohuslavová, Novinky

Zatímco od opozice by se kritika dala očekávat, tak spory uvnitř dva měsíce fungující koalice jsou překvapením. Není tajemstvím, že koalice TOP 09 a STAN právě posty v městských firmách podmiňovala podporou pirátského kandidáta na primátora.

Piráti nakonec získali v dozorčích radách firem 33 postů, Praha sobě 37 a Spojené síly 50. Nyní si své kandidáty jak do dozorčích rad, tak do představenstev kritizují navzájem.

Výtky ze strany Pirátů míří k již zvoleným členům představenstva Pražské vodohospodářské společnosti (PVS). Spojené síly do společnosti prosadily plzeňské podnikatele Ludvíka Nesnídala a Pavla Válka.

„Nesouhlasili jsme s nominanty do představenstva PVS, ale Praha sobě, TOP 09 a STAN nás přehlasovali,“ přiznala Novinkám předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů a členka výběrové komise Michaela Krausová.

Předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů Michaela Krausová na celostátním fóru strany v Táboře.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Vazby na Veolii

Nesnídal je v současné době generálním ředitelem Vodárna Plzeň a v minulosti měl i napojení na vodohospodářskou společnost Veolia. Ta v současnosti vlastní Pražské vodovody a kanalizace (PVK), které mají přes Pražskou vodohospodářskou společnost (PVS) s Prahou smlouvu o distribuci vody až do roku 2028.

„Ludvík Nesnídal se stal ředitelem plzeňské vodárny ve chvíli, kdy přestala patřit Veolii. To propojení na Veolii tam je, ale není v tuto chvíli jejím zaměstnancem. Je těžké najít profíka v oboru, který nemá profesní vazbu na nějakou firmu,” zdůvodňoval nominaci Nesnídala do představenstva PVS předseda TOP 09 a pražský zastupitel Jiří Pospíšil, který má právě k Plzni dlouholeté politické vazby.

Podle oficiálních stránek Plzeňské vodárny se Nesnídal stal generálním ředitelem společnosti 1. července 2017. Plzeňská vodárna je stoprocentně městskou firmou od ledna 2016, do té doby ji vlastnila právě Veolia. Z výročních zpráv vyplývá, že Ludvík Nesnídal byl technickým ředitelem společnosti třeba i v roce 2014, tedy v době, kdy Vodárnu Plzeň vlastnila Veolia.

Udženija: Přijeli „odborníci” z Plzně

Nominaci druhého z členů představenstva Pavla Válka si zase hájí radní náměstek Petr Hlubuček (STAN). „Pokud je tady někdo odborníkem na vodu, tak se těžko nemohl setkat s Veolií. Pan Válek byl činný ve společnosti, která jakožto samostatná firma zakázkově pracovala pro Veolii, to je pravda,” řekl Novinkám Hlubuček.

Válek, který ve funkci nahradil dosavadního ředitele Petra Žejdlíka, je partnerem společnosti Grant Thornton Advisory a podle opozice má ke společnosti Veolia také blízko.

„Z Plzně nám sem přijela asi řada odborníků, kteří to umějí lépe než všichni ti, co tu PVS dosud vedli dobře,” nešetřila kritikou předsedkyně klubu ODS Udženija.

To Hlubuček i Pospíšil odmítají. „Pospíšil má v Plzni historicky největší vazby a má tam lidi, na které se může spolehnout. Ti ale nedostali pozice k ovládnutí společnosti. Žádná plzeňská klika v Praze není,” argumentoval Hlubuček.

Oba kandidáty podpořili i zástupci Prahy sobě (třetí člen nové koalice), ale neznamená to podle nich bezpodmínečnou podporu. „Nechceme dělat naschvály mezi oběma stranami. To, že jsme jednou někoho podpořili, ale neznamená, že má na několik let pokoj od otázek. Zatím ale nemáme důvod zpochybňovat jejich morální integritu a odbornost,“ řekl Novinkám náměstek pro finance Pavel Vyhnánek (Praha sobě).

Spor o Pražskou plynárenskou



Další spor je o podnikatele Petra Zmátlíka, kterého do dozorčí rady Pražské plynárenské a.s. (PP) prosazují naopak Piráti a kritika jde tentokrát z druhé strany.

„Pan Zmátlík není člověk, který je námi nominován a nemá naši podporu,” reagoval krátce Pospíšil.

Piráti si za jeho nominací stále stojí. „Co se týče odbornosti Petra Zmátlíka, tak ta je myslím jednoznačná a nezpochybnitelná,” uvedl v rozhovoru pro Novinky Zdeněk Hřib. [celá zpráva]

I tak se ale sešel se současným předsedou představenstva PP Pavlem Janečkem a plánuje se sejít i s odbory. Právě ti mají proti nominaci Zmátlíka výhrady.

Podle informací Práva v době, kdy byl Petr Zmátlík členem představenstva PP, došlo k výběru firmy Haládik Consulting na provoz tzv. etické linky. Firma měla inkasovat až milion korun, a navíc jednatel společnosti má s panem Zmátlíkem i dlouholeté osobní kontakty. Zmátlík navíc cca rok a půl po konci v PP do firmy Haládik sám vstoupil. [celá zpráva]

Obavy z ochromení Plynárenské



Opozice se v souvislosti s nominací Petra Zmátlíka bojí ochromení chodu společnosti. „Podle mých informací řekl, že když se vrátí, tak podá trestní oznámení. Bojím se rozložení firmy, která ročně generuje miliardu, a toho, že má motiv se mstít,” řekl Novinkám předseda pražského klubu ANO Patrik Nacher.

Hlubuček navíc napadl i Piráty deklarované transparentní výběrové řízení. „Piráti zpochybňují kohokoliv, který neprojde jejich otevřeným výběrovým řízením. My se také obracíme na personální agentury, ale jsou to lidé, kteří historicky už nějaké vazby mají a někde pracovali, a ne že zohledňujeme, jak moc znají pirátský program,” pustil se do formy výběru Pirátů Hlubuček.

První rezignace v DPP



Otázky vzbuzuje i rezignace člena představenstva Dopravního podniku Filipa Tuláka, kterého do pozice nominovala TOP 09 a Piráti byli opět proti. Důvodem jeho rezignace je anonymní dopis vinící jej z pochybení, kterých se měl dopustit při svém předchozím působení v DPP.

„Jsem rád, že pan Tulák dal funkci k dispozici a ukončil tak spekulace, přestože máme jen kusé informace o anonymním podání,” uvedl ve čtvrtek dopoledne náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Opozice to ale nechce nechat být. „Někdo je tady ale za jeho nominaci zodpovědný. Spekuluje se o tom, že s tímto návrhem přišel asistent jednoho ze zastupitelů. To jsou praktiky, se kterými zásadně nesouhlasíme,” řekla Novinkám Udženija.

Kritice čelí ještě další člen představenstva DPP Jan Šurovský. Toho loni v červnu z představenstva odvolala dozorčí rada, tedy ještě zástupci minulého vedení. Proti jeho odvolání byli tehdy bývalá náměstkyně Petra Kolínská (Zelení) a současný náměstek Petr Hlubuček, kteří byli členy dozorčí rady a nyní ho dosadili zpět.

Debata proběhne za měsíc



Opozice se ve čtvrtek na zastupitelstvu snažila prosadit bod, aby se těmito spornými nominacemi zabývalo zastupitelstvo. To se jim však nepodařilo, a tak jednání všemožně protahovali, aby se k tomu mohli krátce vyjádřit. Radní pro majetek Jan Chabr z TOP 09 ale slíbil, že bod na příště na jednání, které bude 28. února, zařadí sám.

„Tisk jsme viděli poprvé v úterý na výboru majetku a legislativní výbor neměl dostatečný čas na prozkoumání. Předložím ho příště,” řekl Chabr.