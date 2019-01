Jindřich Ginter, Právo

Viktor je drobný živnostník. To obnáší spoustu papírování, práce na dílně, rozvážky zákazníkům na zavolání. Jeho dvě starší dodávky jsou pořád na cestách.

Loni, když zavážel zboží, odlétla ze střechy osobního auta před ním dřevotřísková deska. Dodávku jen škrtla do předního sloupku, šofér osobního vozu se ale lekl, prudce zabrzdil a dodávka pana Viktora do něho zezadu vrazila.

„Nevěděl jsem o tom“

Osobní auto vystřelilo vpřed, přerazilo plot a zřítilo se ze srázu. „Bylo to děsné. Něco najednou letí proti vám, náraz. Vylezete ven a auto, do kterého jste vrazili, nikde. Až svědci mi ukazovali díru v plotě a dole ten auťák. Posádka byla týden v nemocnici, vůz na odpis,“ vzpomíná pan Viktor. Vina je podle policie zcela na něm – nedodržel bezpečnou vzdálenost. Alkohol jako příčina byl vyloučen.

Řidiči dodávky pojišťovna po nehodě sdělila, že vše bude platit on.

V minulosti mu totiž vzniklo nezaplacené povinné ručení, které sice pak platil, ale jedno období vynechal.

„Nevěděl jsem o tom. Upozornění mělo přijít jen e-mailem, ale ten jsem přehlédl. Další složenky jsem hradil řádně. Na všech bylo napsáno POJISTNÉ, ne úhrada dluhu. Pojišťovna mi sdělila, že povinné ručení je neplatné, protože jsem vždy uhradil jen předchozí dluh, a ne aktuální pojistku,“ shrnul pan Viktor.

Řidiči z osobního auta koupil ojetý vůz, hradil opravu plotu, ale asi bude muset zaplatit další desítky tisíc.

Upozornění přišlo

„Klientům 30 dnů před splatností zasíláme dokument s informacemi k placení pojistného. Doručujeme ho způsobem, jaký si klienti sami zvolili – elektronicky nebo poštou. Jestliže není pojistné uhrazeno, klienta opět kontaktujeme s informací, že pojistné dosud nebylo uhrazeno,“ tvrdí Ivana Buriánková, mluvčí České pojišťovny, jejímž klientem pan Viktor byl.

Posledním dokumentem je doporučeně odesílaná upomínka spolu se složenkou. „Nejsem si vědom, že něco takového přišlo. Je to smůla, vždyť jinak jsem dál platil. Živnost mi funguje, není důvod, proč bych nezaplatil pár tisíc povinného ručení,“ říká pan Viktor.

„V tomto případě jsme řešili i reklamaci zaslané doporučené zásilky s upomínkou. Máme potvrzení o doručení,“ konstatuje Buriánková. Podle ní v posledním varování bylo i upozornění na zánik pojistné smlouvy.

Případ je tak výstrahou, aby lidé nebrali upomínky na lehkou váhu. Škody teď po panu Viktorovi vymáhá kancelář pojistitelů a může ho to stát i přes půl milionu, když se započítá léčba poškozeného v nemocnici, náklady na vymáhání.

Opravdu je 100% viník?

Teoreticky by šlo zpochybnit to, že nehodu stoprocentně zavinil pan Viktor, když z auta před ním odlétla špatně upoutaná deska. „O viníkovi rozhoduje pro účely trestního stíhání Policie ČR či magistrátní nebo městský odbor dopravy. Pokud s tím není viník v souladu, může se ve správním řízení bránit soudní cestou. Existuje celá kategorie dopravních nehod, kdy určit jednoznačně viníka je velice obtížné. Například boční střety s protijedoucím vozidlem, tzn. přejetí do protisměru,“ vysvětluje specialista Kooperativy Marian Skrip.

O vině z hlediska náhrady vzniklé újmy poškozeného – odškodnění z povinného ručení – může rozhodnout i pojistitel, dle zák. č. 168/1999. „To je ne zcela známá, ale velice praktická záležitost k zajištění odškodnění poškozených. Nicméně i toto je složitá záležitost u některých složitějších dopravních nehod,“ dodává Skrip.

Podle něho je u všech pojišťoven veškerá komunikace s klienty pečlivě evidována. Například Kooperativa klienta na nezaplacení upozorňuje e-mailem, SMS zprávou i telefonicky. Poslední fáze je upomínka s doručenkou. Alianz zase sází na přehlednou aplikaci v mobilu. A může teď panu Viktorovi ulevit, že motoristovi z osobního vozu už koupil jiné ojeté auto? „Nový občanský zákoník umožňuje naturální odškodnění,“ uzavřel Skrip.