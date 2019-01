ANO i ČSSD otočily ohledně církevních restitucí. Zdanění chtějí už příští rok jako komunisté

Vládní ANO a ČSSD změnily názor na to, kdy by mělo dojít ke zdanění církevních restitucí. Ve Sněmovně podpoří, aby to bylo už za rok, jak chtějí komunisté. Jejich poslanci v rozpočtovém výboru přitom ve středu dopoledne podpořili návrh, že by to mělo být až od roku 2021.