Novinky, ČTK

Na silnicích v jižních Čechách leží na nich zbytky rozbředlého sněhu. Na Českokrumlovsku, Jindřichohradecku a Prachaticku fouká silný náporový vítr a hrozí sněhové jazyky.

V noci v Jihočeském kraji hustě sněžilo, silničáři jezdili s veškerou technikou, nejvíc na Českobudějovicku, až do druhé hodiny ranní. „Teď srážky nejsou, doupravujeme to, co se podařilo ošetřit přes noc. Silnice jsou rozsolené se zbytky rozbředlého sněhu, upravujeme šířku pluhováním. Sněhu je někde víc, je to rozbředlý mokrý sníh, posolený," řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jan Hausel.

Podle meteorologů bude od odpoledne sněžit v celém kraji. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od minus dvou do plus jednoho stupně, na horách v 1000 metrech minus čtyři. V noci naměřili meteorologové nejnižší teploty, téměř minus 12 stupňů, na šumavské hoře Plechý, ve Volarech na Prachaticku a v Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku.

Silnice ve Zlínském kraji v pátek ráno místy pokrývá rozbředlý sníh. V některých úsecích navíc namrzají. Ve vyšších polohách leží na vozovkách uježděná vrstva sněhu krytá posypem.

Dopravu v regionu nadále komplikují sněhové přeháňky, které snižují dohlednost. V kraji je převážně zataženo, teplota se ráno pohybovala od minus devíti do minus dvou stupňů Celsia. Přes den bude zpočátku polojasno až oblačno, ve vyšších polohách s ojedinělým slabým sněžením. Postupně očekávají meteorologové od severozápadu zataženo se sněžením.