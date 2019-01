Babišovi poobědvají v Lánech se Zemanovými

Na tradiční novoroční oběd s prezidentským párem do Lánského zámku dorazí v úterý premiér Andrej Babiš (ANO) s chotí Monikou. Podle Hradu se bude mluvit o tom, co Českou republiku čeká. Na přetřes by mohly přijít i personální změny ve vládě.