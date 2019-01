Karolina Brodníčková, Právo

„Dluhová amnestie, tedy že by nějakým lidem byly odpuštěny dluhy, cílí na to, že velká skupina dlužníků má minimální dluh, přesto nemá šanci svými prostředky jej splatit,“ řekla Právu poslankyně a právnička Kateřina Valachová.

Takové dluhy podle ní často vznikly nekalými praktikami tzv. šmejdů, lichvářskými úroky u nebankovních půjček nebo předraženým ubytováním. „Zatím je to ve fázi programové debaty před sjezdem,“ dodala. Sjezd se koná 2. března. Námět vnesl Oranžový klub, který sdružuje soc. dem. ženy.

„Shodly jsme se na novém Desateru a tématech, které chceme v politice prosazovat, ať už jde o čtyřdenní pracovní týden, bezplatné obědy pro děti, zeleň do měst proti vedrům nebo dluhovou amnestii do 100 000 korun. Věřím, že se nám postupně podaří dosáhnout všeho, za čím si stojíme,“ napsala na Facebooku ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Právu upřesnila, že taková amnestie by se musela vztahovat na dluhy, které vznikly v minulosti před jejím vyhlášením, aby se nemohlo stát, že by se nějaký vychytralec zadlužil beztrestně naschvál.

Jiná cesta z pasti

Amnestie by se měla týkat všech závazků do sto tisíc, nejen těch, které si nárokuje vůči dlužníkům stát. „Hranice je správně nastavená. Pravidla pro dluhové amnestie v zahraničí se vždy vztahovala na dluhy bez ohledu na to, komu patří. Ale zatím je to návrh v plenkách,“ řekla Právu Valachová.

Podle Pavly Aschermannové z neziskové organizace Rubikon, která se zabývá problémy předlužených lidí, je myšlenka na amnestii nesystémová. „Proč by měla být amnestie na dluhy do sto tisíc? To jsou dluhy splatitelnější než ty vyšší. Odpustili bychom dluhy lidem, kteří je snáz mohou zaplatit,“ řekla.

Podle ní se cesta pomoci lidem ve dluhové pasti vine jiným směrem. „Kdyby stát odpustil dluhy na zdravotním pojištění nebo penále na zdravotním pojištění, to by pomohlo spoustě lidí. Nebo kdyby chtěla soc. dem. napnout síly směrem k pokutám u dopravních podniků. Nebo aby nepodléhaly exekuci daňové úlevy na děti,“ navrhla.

Za systémový krok naopak pokládá insolvenční zákon, o kterém bude nyní rozhodovat Sněmovna po vrácení Senátem.

Je otázka, zda by pro plán ČSSD mělo pochopení koaliční hnutí ANO. „Až to bude na stole, tak to budeme řešit,“ napsal Právu šéf klubu ANO Jaroslav Faltýnek.

Šéfka sociálního výboru Radka Maxová (ANO) nápad zcela neodmítá. „Mnoho lidí nemá šanci vystoupit z dluhové pasti ani do konce života. Ne vždy si to zapříčinili vlastní vinou. I kdyby své dluhy chtěli umořit vlastní prací, tak vzhledem k nastavení pravidel nemají šanci. A jsou tím nepřímo nuceni pracovat načerno. To určitě není dobře,“ napsala Právu.

Opatrný je i poslanec KSČM Jiří Dolejš. „Nepochybně je problém v insolvencích a exekucích vážný. Ale mám pochybnosti, zda by se to dalo vyřešit plošným odpuštěním dluhů. Situace dlužníků je různá,“ sdělil Právu.

ODS je proti. „Stát může říct, že se dluhy platit nebudou, ale nechápu, proč by to měly být zrovna malé dluhy. Ty jsou přece většinou splatitelné,“ reagoval pro Právo šéf ústavně-právního výboru Marek Benda.