Renáta Bohuslavová, Novinky

Novelu zákona v Senátu hájila ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Nově by v zákoně měla být možnost pro zákazníky odstoupit od smlouvy do tří hodin, tedy do tří hodin se vrátit do směnárny a dostat své peníze zpět.

U výměny v automatu by to mělo být až do tří pracovních dnů. Pokud bude mít směnárna zavřeno, bude mít zákazník podle Schillerové možnost odstoupit od transakce až do půl roku. Opatření se však kvůli možným spekulacím má vztahovat jen na částky do 1000 eur.

Norma také stanovuje, že klienti musí být o svém novém právu o odstoupení od smlouvy informováni jak na kurzovním lístku, tak na dokladu o provedení směny. Zároveň omezuje právo požadovat poplatek za provedení směnárenského obchodu. Bude moci být zohledněn pouze ve výši směnného kurzu.

Jak zničit směnárnu



Se stejnou předlohou už v únoru přišlo hnutí STAN, ale zákonodárci ANO ho odmítli, aby následně přišli s vlastní verzí. Právě senátoři Starostů byli k současnému návrhu kritičtí.

„Co se týče možnosti odstoupení od smlouvy do tří hodin, tam se mi to vůbec nelíbí. Je to perfektní návod, jak se dá směnárna zničit. Nějaký srandista si může vyměnit 990 eur, vrátit je, a tak to může dělat po celou otevírací dobu směnárny,” řekl ve čtvrtek v Senátu Michael Canov za Starosty.

Jeho stranický kolega Jan Horník zdůraznil, že v ochraně zákazníků před nepoctivými směnárnami zaspaly především předchozí vlády i Česká národní banka a že zákon je nedostatečně připravený.