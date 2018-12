ren, Novinky

Europarlament má celkem 751 poslanců. Hlasování navazovalo na středeční debatu o premiérově údajném střetu zájmů při čerpání dotací. [celá zpráva]

„Toto rozhodnutí potvrzuje, že jde o reálný problém na úrovni celé EU, nikoliv o kampaň české opozice a médií,” uvedl europoslanec Jiří Pospíšil.

„Jedná se proto o průlom v kauze střetu zájmů českého premiéra a o první naději, že se celá věc nakonec skutečně prošetří,” dodal.

Oettinger: Nemáme důvod vyplácet dotace



„Pokud nebude situace vyjasněná, nemáme důvod prostředky vyplácet. Chceme věc komplexně vyšetřit, abychom vyloučili střet zájmů,” uvedl na středečním jednání eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger. [celá zpráva]

Zda měl na mysli celou Českou republiku, nebo jen premiérovy firmy, není jasné. Babiš i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) tvrdí, že věc se týká pouze Agrofertu. Ministerstvo financí ve čtvrtek uvedlo, že dočasně zastavilo žádosti o proplácení dotací pro Agrofert. [celá zpráva]

Vloni dostal Agrofert nejvíc, přes dvě miliardy



Podle právní služby EK bylo letos zatím Agrofertu na evropských dotacích vyplaceno 82 milionů eur (2,1 miliardy Kč). Od doby, co premiér Babiš vstoupil do politiky, přijal koncern na dotacích zhruba sedm miliard korun. Jde o částku za roky 2014 až 2017, kdy byl ministrem financí.

Dotace Agrofertu po vstupu Babiše do politiky (v miliardách Kč)

2014

2015

2016

2017

Provozní dotace

1

0,8

1,1

1,35

Investiční dotace

0,5

0,7

0,3

0,6 Elektřina z obnovitelných zdrojů

0,1

0,1

0,1

0,15

Celkem

1,6

1,6

1,5

2,1

Zaplaceno na daních

1,7

1,5

1,8

0,7

Zdroj: Výroční zprávy Agrofertu

Nejvyšší částku – přes dvě miliardy – inkasoval Agrofert právě loni, kdy musel Babiš kvůli zákonu o střetu zájmů svoje zemědělské a chemické podniky převést do svěřenských fondů. Naopak na daních koncern loni zaplatil jen 739 milionů, což bylo nejmíň peněz od doby Babiše jako politika. [celá zpráva]

Audit dotace prověří



Oettinger ve středu uvedl, že na leden naplánovala Evropská komise audit, který prověří čerpání dotací pro Agrofert ve finančním období finanční období let 2007 až 2013 i dobu od roku 2014 do letošního srpna, kdy začala platit nová evropská pravidla při posuzování střetu zájmů. Výsledky poslancům předloží do května, kdy končí jejich volební období.

Agrofert ve středu uvedl, že zastavení dotací s ním zatím nikdo neřešil. [celá zpráva]