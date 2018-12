Renáta Bohuslavová, Barbora Zpěváčková, Novinky

9:50 - Předseda Sněmovny Radek Vondráček vyzval poslance, aby se drželi tématu, kterým je majetkové vyrovnání s církvemi, a neřešili kamiony.

9:46 - Sněmovna si schválila pořad schůze. Pro hlasovalo 82 poslanců, proti jich bylo 38.

Komunisté vždy chtěli rozhodovat o majetku, který jim nikdy nepatřil. Nyní, když je A. Babiš přizval k vládě, jejich vliv opět roste. Komunisté způsobili řadu křivd, nyní mají tu drzost rozbíjet dohodu s církvemi, která například zajišťuje odluku od státu. — Petr Fiala (@P_Fiala) 13. prosince 2018

9:43 - Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik prohlásil, že opravy dálnic mohly být dávno hotové. „Kdyby ty prostředky, které se věnovaly na církevní restituce, mohly být investovány na obnovu dálnic,” míní Kováčik.

9:41 - Do ministra dopravy Ťoka se obul i šéf ODS Fiala. „Poprvé nasněžilo a po D1 se nedá jezdit. To zúžení tam nemá být a ministerstvo dopravy to připustilo,” kritizoval Fiala.

9:36 - Náprava majetkových křivd byla podle předsedy ODS Petra Fialy způsobena právě kvůli tomu, co způsobili komunisté. „Teď mají tu drzost zasahovat do zákona a složitě nalezený kompromis korigovat,“ prohlásil na plénu.

9:30 - Program schůze nepodpoří ani hnutí STAN. „Není to v souladu s naším svědomím,” uvedl první místopředseda strany Vít Rakušan.

9:15 - „Budeme řešit starý evergreen, který stejně Ústavní soud podle mě shodí, a tisíce lidí jsou na dálnici,” řekl na plénu poslanec za KDU-ČSL Ondřej Benešík.

„Když už si tady říká, kdo chce, co chce, tak já bych chtěl říct, že nejede dálnice. Že tam stojí desítky lidí a kamioňáci odpočívají přímo na dálnici. Sněmovna by o tomto měla jednat, to není dáno jen sněžením. Jsem v šoku, že to zúžení tam stále je,“ prohlásil Benešík v narážce na ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO), který není na jednání přítomen. Dopravní omezení na stém kilometru kvůli chybějícím svodidlům komplikuje na zasněžené dálnici provoz, přes zimu tam nemělo být. [celá zpráva]

9:13 - Podle místopředsedkyně TOP 09 Markéty Adamové Pekarové se ukáže soudržnost koalice ANO, ČSSD a KSČM, a jaký vliv mají komunisté na vládu.

9:11 - „Nepodpoříme program jednání, protože jsme dosud jsme neobdrželi žádnou analýzu,“ prohlásil předseda Pirátů Ivan Bartoš. Právě analýzou, která by doložila, že částka církevních restitucí je přemrštěná, Piráti podmiňovali případnou podporu zdanění církevních restitucí.

9:10 - Poté, co předseda Sněmovny Radek Vondráček přečetl omluvenky poslanců, je jasné, že jednání se nezúčastní téměř polovina poslanců. Především z řad opozičních stran ODS, lidovců, TOP 09 a STAN. Chybět bude i premiér Andrej Babiš.

Na jednání je ráno přítomno 121 poslanců ze 200.

9:00 - Schůze Sněmovny začala

Zdanění církevních restitucí navrhli komunisté loni v prosinci. Sněmovna se návhem zabývala v prvím i druhém čtení. Opoziční poslanci především z řad KDU-ČSL a TOP 09 se však snažili, aby téma nebylo projednáno a nedošlo ke třetímu čtení a násladnému hlasování.

Proti zdanění církevních restitucí se staví i ODS a Starostové. Jde podle nich o protiústavní návrh, kvůli němuž nemá smysl svolávat mimořádnou schůzi.

Část Pirátů zvažuje, že by zdanění náhrad podpořila, ale za předpokladu, že bude vypracována analýza, která by doložila, že částka církevních restitucí je přemrštěná.

380 milionů zpět pro stát



Komunisté podobně jako například i premiér Andrej Babiš (ANO) pokládají výši náhrad za nadsazenou. Stát by zdaněním mohl podle zdůvodnění KSČM získat každoročně zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard korun, které církvím podle zákona o majetkovém vyrovnání posílá.

K razantnímu odmítnutí zdanění restitucí vyzvali zástupci církví. Komunistický návrh je podle nich nehorázný a odporuje právu člověka vlastnit majetek.

Zákon o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi byl schválen v předminulém volebním období za vlády Petra Nečase (ODS). Počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 miliard, navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny od roku 2013.

Zákon ale také fakticky znamená odluku státu a církví. Dosavadní příspěvky státu na jejich činnost se postupně snižují až na nulu v roce 2030.