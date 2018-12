Je ostuda, že rozhoduje o osudu naší země. Europoslanci se pustili do Babiše kvůli StB

Co asi bude křičet teď? Je to ostuda. Europoslanci z opozičních stran se pustili do kritiky premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli jeho evidenci u StB. Téma opět ožilo s rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva, který odmítl Babišovu žalobu na Slovenskou republiku ohledně své evidence.