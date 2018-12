Renáta Bohuslavová, Novinky

Návrh ministryně Maláčové kritizují opoziční politici. Důraz by podle nich měl být kladen především na zkvalitnění současného školství.

„Je to naprostý nesmysl a další svazování vzdělávání novými předpisy. Školství se musí zkvalitnit, přizpůsobit změnám života kolem nás, vést ke kritickému myšlení. Toho rozhodně nedosáhneme tím, že stát nařídí delší školní docházku i pro ty, kteří nechtějí a pro které se nehodí,” uvedl pro Novinky předseda Starostů Petr Gazdík.

S návrhem nesouhlasí ani opoziční ODS a TOP 09. „Vláda by měla vytvořit podmínky pro lepší kvalitu výuky, ne prodlužovat povinnou docházku do školy. Schopnost přemýšlet, pracovat s informacemi a domluvit se cizím jazykem se pouze zbytečným prodlužováním školní docházky nezlepší,” napsal Novinkám v SMS zprávě lídr ODS Petr Fiala.

„Neuvěřitelný nesmysl. Budou za chvíli všichni povinně studovat od 2 do 26 let?” doplňuje ho jeho stranický kolega a poslanec Václav Klaus ml. Reagoval tím zároveň i na návrh poslankyně ČSSD Kateřiny Valachové, aby školka byla povinná už pro dvouleté děti, což nakonec poslanci neschválili. [celá zpráva]

Adamová: Připomíná mi to Chládka



Podle první místopředsedkyně a poslankyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové si studenti sami po střední škole rozhodují, zda budou pokračovat, nebo půjdou pracovat, jelikož mnohdy jim rodinná situace ve studii neumožňuje pokračovat.

„To se dá řešit i jinými způsoby. Například výrazně posílit podíl praxe v učňovských oborech za což dostávají studenti finanční odměnu. Tim pádem se jim vyplatí studovat (a nejsou pro rodiče pouze 'náklad'), a ne jít rovnou na pracovní úřad pro dávky,” reaguje na návrh Pekarová.

Nápady ministryně Maláčové jí připomínají působení prvního ministra školství ve vládě Bohuslava Sobotky Marcela Chládka. „Ten také přicházel s všelijakými nepromyšlenými nápady místo toho, aby řešil skutečně podstatné problémy, kterých má české školství spoustu,” dodává poslankyně TOP 09.

Okamura: Jde o klasický neomarxismus



„Návrh je klasický neomarxismus,” opřel se do návrhu předseda SPD Tomio Okamura a dodal, že by to pouze vedlo ke zbytečnému nárůstu administrativy. „Mladí lidé mají v současnosti velmi dobrou možnost se vzdělávat v rámci dostupného systému bezplatných středních škol,” sdělil Novinkám Okamura.

Návrh na zavedení povinné školní docházky až do 18 let představila ministryně v rozhovoru pro Právo a překvapila tím i ministra školství i odborníky. „V době, kdy nám stárne společnost a vzdělávání je čím dál důležitější, nevím, proč je povinná školní docházka ukončená už 15. rokem a není to 18. rok jako v okolních zemích,” řekla. [celá zpráva]