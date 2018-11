zpe, Novinky

„Našli jsme shodu, zítra pošlu na vládu navýšení o 80 tisíc korun z 220 tisíc na 300 tisíc,“ uvedla po koaličním jednání ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Státní rozpočet by mělo navýšení vyjít na devět miliard, podle ministryně financí Aleny Schillerové možná až na deset miliard. Ke zvýšení rodičovské se strany zavázaly v koaliční smlouvě.

„Je to otázka priorit. Ty peníze zajistím a někde jinde zase nebudou. Dobrou situací je to, že je nemusím zajišťovat uprostřed roku,“ řekla Schillerová.

Narážela tak na požadavek ČSSD, která chtěla rodičovský příspěvek zvýšit o 40 tisíc už v polovině července příštího roku. „Nebudeme to dělat na dvě etapy, ministerstvo financí se na to připraví a uděláme to k lednu 2020, abychom se na to řádně rozpočtově připravili,“ zdůraznila Schillerová.

Na existenčním minimu shoda zatím není



Koalice řešila také zvýšení životního existenčního minima. Maláčová chce, aby se zvýšilo od ledna 2019 ze současných 3410 korun na 3800 korun. Ministryně financí Schillerová je proti.

Maláčová řekla, že její resort našel vlastní zdroje, ze kterých by navýšení dotoval. „Když bych si měla vybrat, kde navyšovat, je to právě tahle oblast. Je to hranice, za kterou se dá v ČR přežít bez doplatku na bydlení. Ta hranice je velmi nízká, šest let nebyla valorizována,“ zdůraznila Maláčová.

„Nedohodli jsme se, ale posunuli jsme se. V půlce prosince by měla vláda rozhodnout,“ dodala Maláčová.

Schillerová se na to ale moc netvářila. „Paní ministryně deklarovala, že by si na to našla peníze. Chce to ale debatu - kde by je vzala a jestli by jí někde nechyběly,“ podotkla Schillerová.