kab, Právo

„Účast při volbách do EU je horší než v jiných volbách. Kdyby byly i volby do Sněmovny, tak by byla účast mnohonásobně vyšší,“ poznamenal Kubera.

Volby nových europoslanců se konají na začátku května. V roce 2014 byla účast ve volbách do Evropského parlamentu necelých dvacet procent, zatímco loni ve volbách do Sněmovny byla účast necelých 61 procent.

O předčasných volbách hovořila minulý týden i ČSSD. Ta sice v pátek při hlasování o nedůvěře vládě odešla ze sálu Sněmovny, s kauzami premiéra Andreje Babiše však nesouhlasí. Pokud by se 105 poslanců rozhodlo hlasovat pro rozpuštění Sněmovny, ČSSD slíbila dodat zbylých 15 potřebných hlasů poslanců.

Předčasné volby však hnutí ANO, které má 78 poslanců, ani část opozice nechce. Potřebný počet poslanců se tak prozatím zřejmě nenajde.

Kubera zdůraznil, že stávající vláda nemá jeho důvěru. Nejen kvůli kauzám premiéra, ale především kvůli plánovanému vysokému schodku rozpočtu.

Lidé si na Babišovy změny názorů zvykli



Kubera se také podivil, že Babišovi stále u veřejnosti prochází neustálé měnění názorů. „On velmi dobře vycítí, jaká je reakce na jeho výrok a klidně ho druhý den otočí,“ poznamenal Kubera. Domnívá se, že veřejnosti to nevadí proto, že už si na to zvykla.

Předseda Senátu se také ohradil proti stávajícím podmínkám ve volebním klání. „Kvórum pro vstup do Parlamentu by mělo být nejméně deset procent,“ prohlásil. Podle šéfa Senátu by taková změna stále umožnila, aby byly ve Sněmovně zastoupeny politické názory v celé šíři, zamezilo by se však roztříštěnosti komory. V současné době je v dolní parlamentní komoře devět politických stran.

Přál by si silnější ČSSD



Jako čelní představitel ODS poněkud překvapil přáním, aby se zvedly volební preference ČSSD. Podle průzkumů se dnes pohybují kolem sedmi procent. Kubera své přání vysvětlil tvrzením, že věří v politickou soutěž, ve které by levicový oponent pro ODS chyběl.

„Nejsem z těch, kteří mají radost z toho, že soc. dem. je na tom tak, jak je. Já bych si moc přál, aby se dala dohromady,“ podotkl šéf horní komory.

Kubera se chce v brzké době setkat s prezidentem Milošem Zemanem. „Mrzí mě u něj, že on také mluvil o tom, že by měl společnost spíš spojovat než rozdělovat, a to se mu nepovedlo,“ poznamenal. Hlavní roli Senátu vnímá jako ochranu Ústavy.