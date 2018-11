Novinky

Zatímco premiér Babiš neuvedl, jakého nezákonného jednání se podle něj reportéři dopustili, Effenberger upozornil na dva potenciálně problematické aspekty.

Jedním je použití skryté kamery a zveřejnění takto pořízené nahrávky bez vědomí aktérů. Švýcarský soud by v takovém případě řešil, zda veřejný zájem převažoval nad soukromým zájmem Babiše juniora, který je švýcarským občanem.

„Právě to může být jeden z opravňujících faktorů, ale nedá se to obecně říct. O tom, jestli takové oprávnění bylo dáno, jestli převyšoval soukromý zájem na dodržení pravidel, nebo jiný veřejný či soukromý zájem, který k tomu opravňuje, rozhodne trestní soud. Nemůže se říct, že tohle je veřejném zájmu a ten vše opravňuje. Musí se to zkoumat podle stupně zájmů, které jsou ve hře,” popsal právník.

Vstupní kód do domu

Druhým sporným počínáním může být pořízení vstupního kódu do domu, kde Babiš mladší se svojí matkou bydlí.

„Oni si ale také pořídili kód, který jim nepatřil. Mohlo by to být považováno za nepovolené vniknutí do počítače či systému, což je také stíhatelné jen na žádost. Jestliže si ale někdo kód ukradne v případě, že je přístupný jen určitým lidem, mohlo by to být stíhatelné bez žádosti,” upřesnil Effenberger.

„Nepovolené nahrávání rozhovoru s někým, kdo o něm neví. To je v trestním zákonu dáno, stejně jako použití nepřístupného kódu. I to je v trestním zákoníku dáno jako trestný čin,” shrnul pro server iRozhlas právník.

Na Babišovo čtvrteční oznámení zareagoval ředitel zpravodajství Seznamu Jakub Unger. „Za investigativním pořadem Zvláštní vyšetřování i prací reportérů si samozřejmě plně stojíme. Jednotlivé výroky pana premiéra Babiše nevidíme důvod více komentovat,” uvedl.