jas, Novinky

Hlasování minulý týden iniciovala opozice kvůli kauze Čapí hnízdo, respektive roli premiérova syna v ní.

Poslední tajenku ohledně osudu kabinetu odhalili ve středu sociální demokraté. Lavírující strana se rozhodla nehlasovat pro ani proti vyslovení nedůvěry a usnesla se, že její poslanci opustí sál. Svůj vztah k vládě, v níž zasedá, se ČSSD rozhodla demonstrovat prohlášením, že pokud by se našlo 105 poslanců, kteří by podpořili rozpuštění Sněmovny, přidá se i 15 sociálních demokratů. [celá zpráva]

Bezprecedentní krok, po němž by do 60 dnů muselo následovat konání předčasných voleb, však nemá valné šance na úspěch. K jeho uskutečnění je totiž potřeba 120 hlasů, a bylo by proto nezbytné, aby se pro vyslovili někteří poslanci ANO nebo KSČM. Tyto strany se ale obvykle nemusí potýkat s rebelujícími poslanci.

Rozdělení mandátů po volbách

FOTO: David Ryneš, Novinky

Hledá se 101 poslanců



Při stávajícím rozložení sil má ANO ve Sněmovně 78 poslanců. S 15 komunisty disponuje 93 hlasy. Opozice má v ideálním případě 92 poslanců, kteří z různých motivů zvednou ruku pro vyslovení nedůvěry vládě. Hlasy ČSSD jsou tedy klíčové a mohly by vést k pádu vlády, pokud by alespoň devět sociálních demokratů zvedlo ruku pro vyslovení nedůvěry.

To ale ČSSD nechce. „Naše cesta není, abychom pustili k vládě nacionalisty, řekl poslanec Ondřej Veselý (ČSSD) s tím, že pokud by soc. dem. poslanci hlasovali pro nedůvěru vládě, SPD by otočila a kabinet by podpořila.

Jako nejpravděpodobnější scénář se proto jeví hlasování, v němž proti sobě budou stát dva zhruba stejně silné tábory a ČSSD se toho vůbec nebude účastnit a s podporou KSČM bude spolu s ANO dál vládnout.

Pro vyslovení nedůvěry by měli podle proklamací hlasovat poslanci ODS, Pirátů, SPD, lidovců, TOP 09 a STAN, proti budou kluby ANO a komunistů.