Jan Rovenský, Právo

Co říkáte na usnesení Senátu, že byste měl rezignovat?

Nic k tomu neříkám. Nechávám to bez komentáře. Ale určitě bych chtěl velice poděkovat panu senátorovi Čunkovi za jeho podporu.

Ani na okamžik jste neuvažoval o tom, že rezignujete?

Ani na milisekundu. Zvolili nás občané a věnuji veškerou energii ve prospěch této země, denně je to 15 až 18 hodin včetně sobot a nedělí. Máme jasné výsledky v domácí i zahraniční politice. Plním to, co jsem slíbil občanům.

Navazuji spoustu zahraničních kontaktů, třeba v Paříži s čelnými představiteli Thajska, Maroka, Senegalu, Turecka, Indie, Kataru, aby naše firmy prorazily na další trhy.

V zahraniční politice jsme aktivní, Česko je vidět. Zarazil jsem migrační kvóty, ve čtvrtek jsem s paní velvyslankyní Filipi řešil projekt s firmou Cubespace na výstavbu vesničky pro 150 sirotků v Sýrii, kde by děti měly školu, školku, kantýnu, hřiště i ubytování.

Nakolik jste si jistý podporou soc. dem. a KSČM?

Nejsem si jistý. Snažím se věci vysvětlovat, mluvil jsem jak s panem Hamáčkem, tak panem Filipem. Říkám, že se musí rozhodnout poslanci. Když někdo chce shodit kabinet a uvést zemi do chaosu, ať to vysvětlí občanům, proč zrovna vládu, která navyšuje důchody, platy a investuje. A hlavně, jak si to představují dál.

Chtějí zase předčasné volby a zase chtějí, aby se všichni hádali? Nejsem ten, kdo provokuje.

Snažím se věci příliš nekomentovat a neútočím, ale když někdo terorizuje moji rodinu a mé děti, které teď všechny mají problémy, tak se bráním, protože pro mě děti jsou nejvíc a jsem ochoten za ně položit život.

Já jsem jen vždy věděl, že jedou na výlet do zahraničí, ale detaily jsem nevěděl

Co to bylo za hru se soc. dem. a šéfem SPD Okamurou? Vždyť na jaře vám námluvy s SPD málem zlomily vaz mezi vlastními poslanci.

Nebyla to žádná hra. Panu Okamurovi jsem napsal SMS, protože jediný se mnou v minulosti normálně komunikoval, že mě překvapilo, že se podílí na tomto hyenismu kolem mých dětí. Odepsal, že akorát jede kolem Úřadu vlády, tak jsem ho pozval na kávu.

Ptal jsem se ho, proč chce vládě vyjádřit nedůvěru, říkal, že kvůli programu a ČSSD, ale nepředpokládal jsem, že to bude sdělovat novinářům. Pan Filip to třeba nesdělil.

Jak se připravujete na demonstrace na 17. listopadu?

Nijak. Obléknu se, vezmu květiny a půjdu uctít památku na Národní, protože studentům vděčíme za svobodu a demokracii.

Pojďme k poslednímu vývoji kolem vašeho syna. „Čtu v novinách, že můj otec řekl, že musím být pod ,neustálým dozorem vzhledem k mé pseudonemoci, které se říká schizofrenie. Tím překročil červenou čáru, protože to je lež a sahá to a dotýká se to mé osobní svobody. Nejsem vůbec pod ,dozorem ve Švýcarsku, ale volný.“ To napsal mailem váš syn Seznamu Zprávy. Co na to všechno říkáte?

Lidi z toho serveru, kteří nezákonně vnikli do objektu, kde bydlí můj syn, a bez jeho vědomí ho natáčeli už 16. října a upozorňovali ostatní média, že padne vláda, ať se na to připraví a načasovali to tak, aby to bylo před 17. listopadem, dobře věděli, že můj syn je nemocný.

V Blesku jsem si přečetl, že novinám Andrej psal mail o tom, jak byl zadržen v červenci 2015 policií, která ho odvezla na psychiatrickou léčebnu do Havlíčkova Brodu, odkud byl převezen do Národního ústavu duševního zdraví k prof. Höschelovi.

Ten veřejně prohlásil, že si nemyslí, že by můj syn simuloval. Jeho diagnózu mi pak potvrdila jeho matka.

To, co ti redaktoři udělali, považuji za hyenismus nejhrubšího zrna. Zneužívat korespondenci s nemocným člověkem a pouštět ji do médií, aby se dál mohla vést tato štvavá kampaň proti mně, je odporné.

Andrej Babiš mladší loni na podzim na Krymu

FOTO: Archiv, Právo

Proč si tedy myslíte, že se vůči vám tak vymezil? Dále napsal: „Přeji si být telefonicky v kontaktu s Policií ČR vyšetřující můj případ z Ukrajiny a Ruska.“

Můj syn je nemocný. Jak říkám, někdo zneužívá kontakt se synem, který těm dotyčným důvěřuje, aby vedli proti mně kampaň. To je absolutní, totální hyenismus, který je zcela přes čáru. A pokud to tito „novináři“ zneužívají, tak je to ubohost ubohostí a je mi jich líto. Nikdo mého syna nikdy neunesl, byl v Rusku a na Ukrajině dobrovolně, je k tomu plno fotek.

Můžete nějak vyloučit, že výlety na Ukrajinu a do Ruska byly vaší snahou uklidit svého syna mimo dosah českých vyšetřovatelů, že nešlo o zdržovací taktiku?

Jste normální? Vždyť jsem vám řekl, že můj syn do Ruska a na Ukrajinu odjel dobrovolně. Snad to dostatečně potvrdil přímo ve vašem deníku pan Protopopov. Nebyla to žádná moje snaha syna uklidit a rozhodně nemělo jít o žádnou zdržovací taktiku. Můj syn se nikomu nevyhýbá, policie dobře ví, kde je. Má i svého advokáta, který s policií normálně komunikuje.

Vám například nedělalo starost, že byl váš syn sám se slečnou na Ukrajině v Krivém Rogu, který podle popisu pana Protopopova nebylo zrovna idylické město?

Já jsem jen vždy věděl, že jedou na výlet do zahraničí, ale detaily jsem nevěděl. Nebyl jsem s ním v pravidelném kontaktu, staral se o něj pan Protopopov. Navíc nežiji se synem už dlouho a mému synovi je 35 let, to není teenager.

Občas mi z cest poslali nějaké fotky, měl jsem radost, že je šťastný a že si našel holku. Říkal jsem si chvála bohu a o víc se nestaral.

Ty výlety jste hradil vy?

Ano, platil jsem to já.

Andrej Babiš mladší na Krymu

FOTO: Archiv, Právo

A třeba jméno přítelkyně jste znal?

Neznal, nevím, jak se jmenuje. Vždyť jsem ji nikdy neviděl a ani nepotkal. Jen jsem viděl fotky a byl jsem rád, že si někoho našel. Nezlobte se, ale nechci s vámi už dál řešit rodinné věci do detailu.

Mně to také není příjemné, ale stále tu jsou nezodpovězené dotazy...

Můj syn měl kvůli své schizofrenii stále představy, že ho někdo sleduje. A když tomu tak skutečně bylo a ještě pak začal ten novinářský hon, tak z toho měl krizi a jeho stav se zhoršil. Je to nemocný člověk a vy se chováte jak hyeny. Dvakrát byl hospitalizovaný.

Moje dcera byla na výslechu, podrobila se lékařskému vyšetření. Ještě v tuto chvíli, kdy spolu ve čtvrtek vpodvečer mluvíme, tak ty odporné novinářské hyeny čekají za domem mé dcery. Čekají proto, aby mou rodinu terorizovali a zastrašovali. Stále fotí a obtěžují. To je práce novinářů? Nebo jste teď vy novináři nahradili policii a vyšetřujete vy? Co přijde pak? Lynč?

Jak říkám, ptát se musím. Váš syn má švýcarské občanství. Kdy ho získal?

Já to nevím a ani to neřeším. Ve Švýcarsku chodil na střední školu, kde jeho matka dlouhodobě žije. Ale každopádně není občanem České republiky.

Kdy se tedy českého občanství zřekl?

Nikdy ho neměl. Narodil se v Bratislavě, a jak říkám, pak chodil do školy ve Švýcarsku, kde dlouhodobě žije jeho matka. Pokud vím, tak má asi i slovenské občanství. Ale nejsem si jist. Ale nikdy nebyl občanem ČR.

Pokud ho získal před dvěma třemi lety, tak lze spekulovat, zda to nebylo kvůli vyšetřování v kauze Čapí hnízdo, aby byl českými úřady nedotknutelný.

Pane redaktore, nastudujte si proces, jak se získává švýcarské občanství.

Pokud matka dlouhodobě žije tam, proč v posledních třech letech žila v Bratislavě, kde ji syn s panem Protopopovem navštěvovali? Víte, kdy se tam přestěhovala?

Ona žila na Slovensku a ve Švýcarsku na střídačku. Ale roky spolu nežijeme, rozvedli jsme se a nesleduji, co dělá a kde přesně je.