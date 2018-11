Opoziční strany v úterý vyzvaly premiéra Andreje Babiše (ANO) k demisi kvůli kauze Čapí hnízdo. Pokud by je nakonec vyslyšel - což nyní odmítá - znamenalo by to podle ústavního právníka Jana Kysely i demisi vlády, byť takový výklad prezident... Celý článek Nezdá se, že by byla většina pro nové volby, říká ústavní právník Kysela»