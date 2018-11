Novinky

Podle serveru byl muž na Krym odvezen v roce 2015 poté, co se rozběhlo vyšetřování kauzy Čapí hnízdo a on měl vypovídat. Jeho otec prý chtěl, aby zmizel.

Premiér tvrdil, že objekt patří jeho dětem. „Něco s Čapím hnízdem jsem podepisoval, ale nevěděl jsem, co podepisuji,” řekl muž.

Na Krym ho měl odvézt spolupracovník Agrofertu Petr Protopopov, manžel psychiatričky, která kandidovala v Praze za ANO. Působila také na ministerstvu financí v době, kdy resort vedl Babiš. "Zneužil toho, že můj otec, chtěl, abych zmizel. Kvůli stíhání Čapího hnízda," řekl Babišův syn serveru.

Dostal prý na výběr, jestli ho zavřou do psychiatrické léčebny nebo „pojede na prázdniny”. Už dříve byl pacientem Národního ústavu pro duševní zdraví kvůli konfliktu s policií.Tak si prý vybral prázdniny.

"On (Protopopov) mi řekl na Ukrajině - já a tvůj otec uděláme všechno, abys byl zavřený," uvedl Babiš ml. pro Seznam Zprávy. Muže se prý bál a napsal české policii, že byl unesen. Policie se tím zabývala, žádné protiprávní jednání ale nezjistila.

Podle serveru je Protopopová autorkou zprávy, podle níž není Babiš junior zdravotně způsobilý. Podobně se vyjádřila i jeho matka. Muž přiznal, že bere léky a nyní je „v péči lepších lidí.” Kdysi býval pilotem.

Čapí hnízdo

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert, který je nyní ve svěřenském fondu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala padesátimiliónovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.



Babišův syn v rozhovoru připustil, že jeho otec o chování svých spolupracovníků možná vůbec nevěděl.

Jurečka chce hlasovat o důvěře

V reakci na reportáž s rozhovorem řekl místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka, že pokud je to, co Babiš ml. řekl pravda, měl by jeho otec - premiér podat demisi a policie by měla vysvětlit, proč muže dosud nevyslechla. Uvedl také, že ve straně navrhne vyvolání hlasování o nedůvěře vládě.

Zítra navrhnu na předsednictvu a poslaneckém klubu @kducsl vyvolání hlasování o vyslovení nedůvěry této vládě! Doufám, že s ohledem na vážnost situace to bude podpořeno a i ostatní politické strany toto podpoří @ODScz @STANcz @PiratskaStrana @TOP09cz a probudí se třeba i @CSSD — Marian Jurečka (@MJureka) 12. listopadu 2018

Předseda ODS Petr Fiala se podivil nad tím, že česká policie nedokáže za dva roky získat něčí svědectví, novináři ho ale naleznou a vyzpovídají.

Podle šéfa TOP 09 Jiřího Pospíšila musí nyní znalec určit, jestli opravdu Babiš ml. je nezpůsobilý k trestnímu řízení nebo jde jen o vyhýbání se řízení.