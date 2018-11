Aleš Fuksa, Právo

S podobnou odezvou skončilo i stopování medvěda odborníkem na uspávání velkých šelem, veterinářem Lukášem Pavlačíkem, který na Valašsko přijel začátkem týdne ze zoo ve Dvoře Králové nad Labem.

„Jedná se o mladého medvěda, který se neustále přemísťuje z místa na místo, a to hlavně v nočních hodinách,“ sdělil Právu Pavlačík, který se měl pokusit medvěda v případě vystopování uspat pomocí narkotizační pušky.

K pasti na medvěda zatím chodí jiná zvěř, například liška.

FOTO: ČSOP

Do terénu chodil denně, a to do míst, kde měl být aktuálně medvěd spatřen. Ale bez výsledku.

Odchytových klecí ale musí být po regionu nastraženo více, ne jen jedna. Lukáš Pavlačík

„Už na začátku jsem tvrdil, že vystopování šelmy a její uspání je jen doplňkovou alternativou. Tou hlavní variantou je odchyt medvěda do pasti. Klecí ale musí být po regionu nastraženo více, ne jen jedna,“ sdělil v pátek před svým návratem do Dvora Králové Pavlačík.

Klecí by mělo být víc i pro budoucí případy



S tím souhlasí i Milan Orálek z Českého svazu ochránců přírody ve Valašském Meziříčí, který se s dalšími lidmi snaží medvěda přilákat k pasti pomocí pachových stop, pytlů s vnitřnostmi zvířat, které táhnou dobrovolníci lesem směrem k pasti.

„Bylo by dobré udělat další dvě tři odchytové klece. Zůstaly by do budoucna. Podobné případy jako s tímto medvědem se mohou opakovat,“ sdělil Právu Orálek s tím, že zatím je v lese umístěná pouze jedna klec. „Další by se musely nechat vyrobit,“ dodal Orálek.

Srny k pasti na medvěda přišly, medvěd nikoli

FOTO: ČSOP

Zároveň krátce porovnal odchyt medvěda v Beskydech před osmnácti lety a nynější případ. „Na rozdíl od předešlého případu, kdy se medvěd vracel opakovaně na původní místa a podařilo se nám jej odchytit za šest týdnů, se tento kus chová chaoticky, nikde nebyl dvakrát,“ připomněl Orálek.

Odlov divoké šelmy ve volné přírodě je v Česku ojedinělý. Tým, který se snaží odchytit medvěda potulujícího se od září ve Zlínském kraji, navíc přesně neví, kde se zvíře pohybuje. Jedná se přitom o plochu třiceti kilometrů čtverečních.

Od víkendu je na jednom z hřebenů Vsetínských Beskyd instalovaná odchytová klec. Vše je nachystáno, teď je to na medvědovi, byla by to ale spíš náhoda, pokud by šel medvěd kolem, řekl Pavlačík.

O zvíře v případě jeho odchycení projevila zájem zoologická zahrada z Belgie.