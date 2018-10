Máme stejný názor, jak řešit migraci, prohlásili v Praze Merkelová a Babiš

Spolupracovat s africkými zeměmi, to je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) a německé kancléřky Angely Merkelové řešení migrace, na kterém se shodnou. Oba politici to řekli na páteční tiskové konferenci v pražské Kramářově vile. Merkelová do České republiky přijela u příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatného Československa.