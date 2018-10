Renáta Bohuslavová, Novinky

Výzva k rezignaci podle slov předsedy Filipa po pátečním jednání výkonného výboru strany během soboty klidně přijít může, ale on sám jí nepřikládá velký význam.

K odvolání vedení strany i lídra by se musel sejít mimořádný sjezd, který by musela svolat buď třetina okresních organizací nebo se pro něj vyslovit dvě třetiny přítomných členů na jednání ústředního výkonného výboru, a to Filip neočekává.

Skála a platforma restart



„Žádné návrhy na mimořádný sjezd neprojdou,“ uvedl před sobotním jednáním ÚV Filip a dodal, že v pátek na jednání výkonného výboru ani nepadla žádná výzva k jeho rezignaci.

K rezignaci po volebním neúspěchu ho vyzval například bývalý místopředseda komunistů a jeho vyzyvatel z minulého sjezdu Josef Skála, který nedávno oznámil vznik platformy Restart. [celá zpráva] Skála ale oficiálně není ve vedení strany.

„Vyslovujeme zásadní nesouhlas s činností takzvané platformy Restart, která postupuje v přímém rozporu se stanovami KSČM a která KSČM poškozuje," prohlásil Filip.

Starý předseda za starého koně



S tím, že je potřeba změna po neúspěšných volbách do parlamentu, komunálu i Senátu, členové strany souhlasí. Podle poslance Jiřího Dolejše by ale neměla být unáhlená. „Nemyslím si, že by bylo lépe vyměnit starého předsedu za ještě staršího koně, unaveného koně za starou hajtru, to se vůz nerozjede,“ uvedl v pátek Dolejš.

Josef Skála na sjezdu komunistické strany

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Starou hajtrou” v tomto případě myslel Josefa Skálu, který k rychlé změně vyzývá. Do vedení strany by naopak měly dosednout spíš nové tváře.

Konečná: Chci debatu z očí do očí



Tou je například současná europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná, která také na minulém sjezdu o post předsedkyně bojovala.

„Od jednání očekávám především otevřenou debatu tak, abychom si názory na výsledky, ale i postup do budoucna vydiskutovali z očí do očí, a nerozesílali je zcela účelně jen části členů strany či novinářům,” sdělila Novinkám místopředsedkyně KSČM Kateřina Konečná s tím, že očekává, že se dozví i názory okresních členů.