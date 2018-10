Renáta Bohuslavová, Novinky

Podle informací Novinek Piráti z požadavku na post primátora nehodlají ustoupit za žádnou cenu. „To by to jinak položili,” uvedl zdroj přítomný na jednáních.

Odchod Pirátů z jednání s Prahou sobě a Spojenými silami pro Prahu by znamenal krach dosavadního postupu a otevřel by cestu pro dosud upozaděné ODS a hnutí ANO.

„Od první chvíle trvají na tom, že primátora chtějí, a trvají na tom dost sveřepě. Myslím, že je to chybná teze. Nemyslím, že ho chtít nemají, ale měli by to postavit na programu a na zkušenostech,” řekl pro Novinky lidovecký radní pro kulturu Jan Wolf a zároveň čtyřka na kandidátce Spojených sil pro Prahu.

Čižinský: Nedohodneme-li se, bude to strašlivé zklamání



Lídr Prahy sobě a starosta Prahy 7 Jan Čižinský ale uvedl, že takhle razantně formulovaný požadavek ze strany Pirátů osobně neslyšel. „Těch subjektů je pět. U všech uskupení kromě nás může být tendence se bavit i s ostatními, ale já to nevím. Může to být blufování,” připustil Čižinský.

Podle něj ale převažuje tendence se dohodnout. „Platí to, že se chceme dohodnout, musíme se dohodnout, a když se nedohodneme, tak to bude strašlivé zklamání, a to nesmíme lidem udělat,” řekl Novinkám Čižinský.

Lídr uskupení Praha sobě Jan Čižinský

FOTO: Milan Malíček, Právo

Kromě „sveřepého” nárokování Pirátů, se postu primátora zatím nevzdávají ani Spojené síly pro Prahu, konkrétně jejich lídr Jiří Pospíšil z TOP 09. Naopak Čižinský si už nechal slyšet, že je ochoten se postu vzdát.

Vyčkávací hra, kdo couvne první?

„Ze strany Spojených sil pro Prahu se to zdá jako nátlaková hra, že si nárokují místo primátora, ačkoliv na něj nemají právo, a oni si to uvědomují. Snaží se Piráty vycukat skrze to, že mají alternativu jít s ODS a ANO. Pro TOP 09 by to ale byla sebevražda,” konstatoval další zdroj přítomný na jednáních s tím, že požadavek Pirátů vzhledem k volebním výsledkům trvá a že ve hře je podle nich stále jen jméno Zdeňka Hřiba.

Zároveň se ale objevily informace, že pokud předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil onu hru s Piráty neuhájí a primátorem se opravdu stane Hřib, v radě Prahy vůbec být nemusí. [celá zpráva]

„Logicky se jako jedna z variant nabízí, že zůstane v europarlamentu. Slyšel jsem, že lavíruje, co by dělal,” dodal další zdroj, tentokrát z pirátské strany.

Radního Wolfa nikdo nechce

Na obsazení postu primátora se logicky vážou i posty v radě. Ačkoliv strany by oficiálně o personálním obsazení měly začít jednat až příští týden po vytvoření programového prohlášení, už nyní se objevují informace o dělení gescí.

Nejvíce se „houpe židle” pod současným lidoveckým radním pro kulturu Janem Wolfem. Ačkoliv on sám by rád pokračoval, zástupci stran ho nechtějí.

Jan Wolf

FOTO: Michal Kamaryt, ČTK

„Myslím, že ho v podstatě nechce nikdo a jeho síla v klubu je tak malá, že nemá právo si to nárokovat,” sdělil své dojmy další z členů vyjednávacích týmů.

Wolf ale připomněl, že koalice TOP 09 a STAN právě s podporou lidovců má ve smlouvě podmínku, že v případě jednání o koalici, bude jedno místo v radě zastoupené lidovcem. „Věřím, že jsem to nedělal úplně špatně a rád bych pokračoval,” dodal Wolf. Končící radní pro kulturu se na kandidátce koalice do zastupitelstva navíc dostal jako jediný lidovec.

Školství pro Čižinského a územní rozvoj pro Marvanovou?

Místo radního Wolfa by kulturu mohla vést současná radní pro kulturu na Praze 7 Hana Třeštíková z Prahy sobě a lídr sdružení a starosta Prahy 7 Jan Čižinský by zřejmě zamířil na školství. Vše ale jen v případě, že Piráti připustí kumulaci funkcí. O tom, že by to za určitých podmínek šlo, mluvil Zdeněk Hřib v rozhovoru pro Novinky. [celá zpráva]

V dalších oblastech zatím tak jasno není. Pirátům by mohlo připadnout IT a fungování úřadu. Důležité je také obsazení tzv. silových gescí, jako jsou doprava, územní rozvoj a finance. Zájem o ně zatím mají všechny tři strany, ačkoliv se ozývá, že právě doprava je nejméně záviděníhodná, jelikož už nyní je jasné, že Pražané budou v kolonách stát i další čtyři roky a strana, které gesci získá, může tak zároveň nejvíce ztratit. Na územní rozvoj se nejčastěji hovoří o dvojce Spojených sil pro Prahu Haně Marvanové.

Předseda poslanců za Českou pirátskou stranu Jakub Michálek (vpravo) s Hanou Marvanovou

FOTO: ČTK

Pokud by primátorský řetěz připadl pirátskému Zdeňku Hřibovi, zůstala by Pirátům podle jejich nabídky další dvě křesla v radě. Spojeným silám pro Prahu a Praze sobě po čtyřech křeslech, rozdělovat se tak budou tři posty náměstků.