Členové současného i bývalého vedení sice Hamáčkovo gesto neodmítají, nicméně dodávají, že zásadní bude až březnový sjezd. Pokud ovšem do té doby udrží rozhádané party nervy na uzdě. „Je to logická reakce, zvlášť za situace, kdy je předseda pod tlakem nejrůznějších lidí,“ řekl Právu místopředseda soc. dem. Martin Netolický.

Není si ale jistý, zda by se stejně mělo zachovat celé vedení. „K čemu by bylo, kdyby se na pár měsíců před sjezdem dělala nějaká personální opatření,“ uvedl v narážce na chystané sobotní jednání ústředního výkonného výboru. „Doufám, že aspoň na čas poleví debata, kdo za co může,“ dodal.

Podle Netolického by se měla rozpustit platforma Zachraňme ČSSD, jejíž členové se v úterý sešli, aby si s Hamáčkem vyříkali názory. „Nechápu, proč existuje, jsem pro diskusi, ale v rámci běžných stranických struktur,“ dodal Netolický.

Naproti tomu další z místopředsedů Jaroslav Foldyna se obává, že situace ve straně se nezklidní ani po víkendovém jednání. „Jediné, co nás může zachránit, je pud sebezáchovy, kdy si všichni řekneme, že musíme k čerpadlům a čerpat vodu z potápějící se lodi, a ne se hádat, kdo tu díru udělal,“ řekl Právu.

Sám nemá problém požádat širší vedení o důvěru, což prý v menším udělal v okamžiku, kdy chtěl stranu před pár dny opustit, ale krajský výbor mu dal důvěru.

Platforma by podle Foldyny měla přenést svou činnost dovnitř stranických orgánů, protože v minulosti přinesla dobré postřehy.

Mydlíme se jako kluci



Spoluzakladatel platformy, první místopředseda soc. dem. Jiří Zimola řekl Právu stručně, že o Hamáčkově úmyslu požádat o důvěru věděl, oba si prý vyměnili názory na věc.

„Podporu tandemu Hamáček–Zimola jsem již deklaroval několikrát, svůj postoj si však nechám až pro sobotní ústřední výkonný výbor,“ dodal statutární místopředseda.

Za nadbytečný označil Hamáčkův krok bývalý první místopředseda Milan Chovanec, který se v uplynulých dnech se šéfem strany písemně pohádal. „Když to chce udělat, je to jeho svaté právo. Je to určitá proklamace, kterou se pravděpodobně snaží uklidnit situaci, ale nevidím důvod o důvěru žádat, musí stranu dovést do sjezdu,“ řekl Právu. „Cesta, kterou jsme se vydali, mi připadá jako po nás potopa, poslední zhasne,“ zhodnotil vstup do vlády.

Velký respekt má naopak Hamáčkovo rozhodnutí u místopředsedy poslanců a člena ÚVV Jana Birkeho. Připouští, že žádost o potvrzení důvěry může situaci zklidnit. „Když dostane důvěru, bude mít silný mandát a má právo bouchat do stolu,“ prohlásil. Jak řekl Právu, Hamáček má podporu celého Královéhradeckého kraje.

Jako znovuzvolený starosta Náchoda je Birke přesvědčen, že straníci by si měli přestat posílat veřejně vzkazy. „Mydlíme se jako malí kluci a lidé z toho mají akorát legraci. Pak se nemůžeme divit, že máme tolik procent, kolik máme,“ soudí místopředseda klubu. „Jaký je rozdíl mezi mnou a Zimolou? Žádný, oba jsme soc. dem. Jen s tím rozdílem, že on je v platformě a já ne. Já chci stejně tak zachránit soc. dem. jako on,“ dodal Birke.

Pára v papiňáku

S nápadem, aby v sobotu požádalo o důvěru celé vedení, nesouhlasí. „Kdyby to udělali všichni, tak by to mohlo dopadnout špatně pro celou soc. dem., protože by někteří kolegové nemuseli uspět,“ poznamenal.

Hamáček zdůvodnil své rozhodnutí výsledky voleb. „Jsem přesvědčen, že je potřeba předstoupit před členy, sdělit jim svou vizi o fungování ČSSD pro následující měsíce a v souvislosti s tím požádat o důvěru při realizaci této vize. Ti pak rozhodnou,“ řekl ve středu.

„Politicky chápu Honzovu snahu upustit páru z povolebního papiňáku,“ reagoval zakladatel platformy Michal Hašek.

Připomněl, že mandát má celé nejužší vedení od 500 až 600 delegátů sjezdu z jara 2018, nikoli od ÚVV, zvoleného na jaře 2017 před prohranými volbami do Sněmovny pod taktovkou Bohuslava Sobotky a Milana Chovance.