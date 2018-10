ada, nig, Právo

Piráti chtějí příští týden rozšířit program Sněmovny právě o bod týkající se Vondráčkovy návštěvy v Moskvě. Tu schválil v srpnu organizační výbor komory, včetně úhrady nákladů jak pro Vondráčka, tak pro skupinu šesti poslanců.

„Považuji to za naprosto nehorázné ponížení ČR,“ řekl Právu místopředseda zahraničního výboru, pirát Jan Lipavský. Připomněl, že Rusové lživě obvinili Česko z výroby a skladování novičoku a neomluvili se. „Nyní si s nimi třetí nejvyšší ústavní činitel podává ruku a tváří se, že si povídají o neutrálních a příjemných tématech,“ dodal.

Vondráček připustil, že někteří ho kritizují za setkání s lidmi ze sankčního seznamu EU. „Sankce jsem neporušil, setkávám se s člověkem, který zastává stejnou funkci jako já – funkci předsedy parlamentu tady v Rusku,“ komentoval kritiku českých poslanců.

Dělá z nás vazaly, vadí Rakušanovi



Podle člena zahraničního výboru Víta Rakušana (STAN) není na samotné cestě nic špatného, ale zařazení bodu na jednání poslanců po poradě v klubu podpoří.

„To, co se k nám dostává jako mediální výstupy, mě drobně zneklidňuje,“ řekl Právu. „Některé výroky, jak česká média informují o realitě v Rusku, nás vracejí spíše do role vazala než partnera,“ dodal Rakušan.

Reagoval tak na informace listu Rossijskaja gazeta, že Vondráček po schůzce s šéfkou horní komory Matvejenkovou podle ČTK řekl: „Četl jsem mnohé, co se píše v českých médiích. Vězte ale, že mínění většiny českého národa není takové, jak by se mohlo z mediálních informací zdát.“

Zeman pozdravuje. Taky ho od nás pozdravujte



Vondráček šéfovi Státní dumy Volodinovi podle agentury TASS vyřídil pozdrav od prezidenta Miloše Zemana. Volodin ho požádal, aby mu tlumočil pozdravy od ruských poslanců.

„On (Zeman) hodně dělá pro rozvoj vztahů mezi našimi zeměmi, v Rusku si jej váží. Na úrovni hlav našich států vznikly velmi dobré pracovní vztahy, které jsou základem rozvoje vztahů mezi našimi zeměmi. Považujeme za důležité, aby takové vzájemné vztahy vznikaly i na úrovni našich parlamentů, abychom mohli zákonodárně zajištovat rozhodnutí, která přijímají naši prezidenti,“ prohlásil Volodin.

„Česko-ruské vztahy nejsou takové, jaké by si zasloužily být,“ citovala agentura TASS z Vondráčkovy řeči na diplomatické akademii. „Česko a Rusko mají ohromnou tradici vzájemných styků, máme na co navázat. To, co se stalo v posledních pár letech, vztahy neovlivnilo natolik, že by nebylo možné společně pracovat,“ dodal.

Právě teď jednáme v Rusku s předsedou Státní dumy Vjačeslavem Volodinem 🇨🇿🇷🇺 Parlamentní diplomacie má možnost věnovat se i složitým tématům, které máme v našich vztazích. pic.twitter.com/GMrd9OxRCN — Radek Vondráček (@vondraczech) 16. října 2018

Lipavský: To je tak nezkušený, nebo si pojišťuje komunisty?



Protiruské sankce nelze podle Vondráčka bezprostředně rušit. „Považujeme ale za úplně normální posoudit v EU objem a rozsah těchto sankcí. Měli bychom o tom otevřeně mluvit,“ řekl podle agentury RIA Novosti na přednášce.

Vondráčkova slova považuje Lipavský za schválnost, nebo nezkušenost v zahraniční politice. Podle něho byl šéf komory k takovým krokům donucen kvůli potřebné podpoře vládních návrhů ze strany komunistů.

Před třemi lety reagovali podrážděně někteří poslanci na cestu do Ruska místopředsedy komory Vojtěcha Filipa (KSČM). Sněmovna se od jeho cesty distancovala s tím, že v Moskvě nereprezentuje postoje komory.

Po návratu uvedl, že do Moskvy jel pro ujištění od Státní dumy, že nebudou kráceny peníze pro regiony a města tam, kde jsou v běhu veřejné zakázky českých firem poté, co se ČR připojila k protiruským sankcím. I přes nesouhlas části poslanců Sněmovna náklady na jeho cestu zaplatila.