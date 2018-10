Renáta Bohuslavová, Novinky

„Jednání probíhala ve velice konstruktivním duchu. Nejasné zůstávají jen určité formulační záležitosti,” shrnul vyjednávání lídr Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil.

Strany se podle něj musí ještě podrobněji pobavit především o dopravě. Vzhledem ke složitosti problematiky podle něj nepřišla doposud řeč na téma parkovacích zón nebo metra D.

Chceme opravit a postavit mosty



V oblasti dopravy by se mělo podle lídrů stran více investovat do dopravní infrastruktury. Opravit by se měl Hlávkův most, Libeňský most a měla by být zahájena stavba Rohanského a Dvoreckého mostu.

Zleva Zdeněk Hřib (Piráti), Jiří Pospíšil (Spojené síly pro Prahu) a Jan Čižinský (Praha sobě).

FOTO: ČTK

V oblasti velkých staveb chce možná budoucí koalice usilovat i o spolupráci s opozicí, tedy s ODS a hnutím ANO.

Jeden portál pro služby občanům



Lídr Pirátů Zdeněk Hřib za nejdůležitější věc z týdenního jednání označil shodu na tom, že město bude usilovat o rozšíření digitálních služeb pro občany. Měl by vzniknout jeden portál, kde si občan vše vyřídí. Dále zmínil, že partneři chtějí zadat audit hospodaření města a zrevidovat smlouvy.

Lídr Prahy sobě Jan Čižinský jako jednu ze svých priorit připomněl shodu na tom, že učitelům by se měla už v roce 2019 přidat miliarda jako odměna k platům. [celá zpráva]

Peníze na tyto výdaje i peníze na zlepšení života seniorů v bytové nouzi by se měly v rozpočtu města podle něj najít.

Programové prohlášení do konce týdne



Strany si po volbách stanovily osm oblastí, v nichž se snažily během minulého týdne najít shodu. Kromě dopravy se jedná ještě o bydlení a územní rozvoj, transparentnost a finance, životní prostředí, sociální politiku a zdravotnictví, školství, elektronizaci a IT a kulturu.

Lídři stran by chtěli mít programové prohlášení hotové do konce týdne, nejpozději na začátku příštího týdne. Pokud se všechny strany na programových prioritách shodnou, jednání by následně měla pokračovat personálními otázkami, tedy obsazením rady a také tím, kdo zasedne v křesle primátora. [celá zpráva]

Následnou dohodu nad programem i personáliemi poté musí ještě posoudit jak zastupitelské kluby stran, tak Piráti v krajském fóru, Spojené síly pro Prahu v rámci koalice TOP 09, STAN a lidovců a i vedení Prahy sobě. K definitivnímu uzavření koaliční spolupráce je tak ještě poměrně dost daleko.