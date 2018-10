Někdejší členka ČSSD přešla do hnutí ANO v roce 2014. Byla místopředsedkyně hnutí a v barvách ANO to dotáhla i na post starostky Prahy 10. Ve vysoké politice skončila poté, co v roce 2015 vyšlo najevo, že prostřednictvím své advokátní kanceláře poskytovala právní služby několika státním firmám najednou. Za ně měla od Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), Českých drah či ČEZ získávat měsíčně statisíce korun. Podle Pirátů navíc měla další statisíce získat díky působení v pražských firmách PRE a Pražská teplárenská. Poté, co obvinění vyšla najevo, čekal Kleslovou rychlý pád. Neméně kontroverzní byla i Kleslové minulost před listopadem 1989, kdy měla spolupracovat s komunistickou rozvědkou.