Babiš ke druhému kolu senátních voleb nepůjde

Premiér Andrej Babiš (ANO) se nezúčastní druhého kola senátních voleb. Podle mluvčí ANO Lucie Kubovičové má dlouhodobě plánovanou cestu do zahraničí. Blíže to nespecifikovala. Premiér by mohl vybírat senátora za obvod Benešov, kde do druhého kola postoupili Zdeněk Hraba (STAN) a Jiří Kozák (ODS).