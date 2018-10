Karolina Brodníčková, Právo

Celkem kandiduje pod značkou pirátů v komunálních volbách 2506 lidí, další jsou na kandidátkách více než desítky koalic. Z hlediska genderového složení se pirátské listiny neliší od těch, které předkládají ostatní strany. Ženy tvoří zhruba třetinu pirátských kandidátů do zastupitelstev obcí a měst, 37 procent do vedení městských částí.

Do zastupitelstev městských částí je průměrný pirátský kandidát trochu starší, je mu 39 let. Mužům 38 let a ženám 40. Věkový průměr se moc neliší od toho, kterým se pyšnili kandidáti pirátů v loňských volbách do Sněmovny, tedy 37 let. Průměrný věk zvolených poslanců byl 34 let.

Předseda pirátů Ivan Bartoš (38 let) tvrdí, že strana se snaží oslovit všechny voliče bez ohledu na věk. „Těžiště voličského elektorátu je mezi 30 a 40 lety. Mladší voliče jsme měli zpočátku, když jsme se propagovali zejména na internetu, kde byly především mladší ročníky,“ řekl Právu.

„Díky postupu do Sněmovny jsme získali pozici v médiích, běžném tisku i televizi a v tu chvíli máme větší šanci oslovit všechny. Pirátský program není jen pro mladé, zabýváme se sociální tematikou i důchody. Ale jsme strana, která je mladá duchem,“ dodal Bartoš.

ANO má průměr 46 let



Kandidátům za ANO, kterých hnutí do komunálních voleb 5. a 6. října vysílá celkem 8540, je v průměru 46 let stejně jako kandidátům za STAN, jichž pod touto značkou kandiduje 4224. Další lidé pod značkou Starostů se pokoušejí dostat na radnice v koalicích s jinými stranami.

O rok starší než průměrný babišovec je průměrný kandidát SPD nebo lidovců. Zatímco SPD má v komunálních volbách celkem 4426 lidí, lidovci jich mají 13 484 jen pod hlavičkou křesťanských demokratů. Další lidovci kandidují v desítkách regionálních koalic.

Věkový průměr kandidáta ODS je 48 let, celkem strana posílá do boje o radnice 11 465 lidí.

Kandidátům za ČSSD je v průměru 49 let, dohromady jich strana postavila 13 102, další se vyskytují v koalicích. Průměrnému kandidátovi komunistů táhne na 59 let, za stranu se popere 14 947 lidí.

Statisticky příliš nevybočují ani kandidáti na pražského primátora. Nejmladší je opět pirát Zdeněk Hřib (37) a nejstarší komunistka Marta Semelová (58).

Nejmladší kandidát má šestadvacet



Ostatní věkový průměr svým stranám trochu snižují. Lídr ANO Petr Stuchlík je 41letý, jednička koalice TOP 09, STAN a lidovců Jiří Pospíšil má 42 let stejně jako lídr ČSSD Jakub Landovský. Lidoveckému poslanci Janu Čižinskému, který si postavil vlastní koalici nezávislých pod značkou Praha sobě, je 40 let.

Jan Čižinský

FOTO: Novinky

V Brně vsadilo ANO na tamního primátora Petra Vokřála (54), kandidátku ODS s podporou Svobodných tam vede advokátka Markéta Vaňková (41). Vlajku ČSSD nese do boje o jihomoravskou metropoli 48letý Oliver Pospíšil, TOP 09 zase poslanec Vlastimil Válek (58 let). Nejmladšího kandidáta postavili opět piráti, a to šestadvacetiletého radního Tomáše Koláčného. Předčil i kandidáta lidovců, náměstka Petra Hladíka (34).

Primátor Brna Petr Vokřál (ANO).

FOTO: Václav Šálek, ČTK

O něco starší kandidáti než v Praze se poperou o vůdčí roli v moravskoslezské metropoli. ANO postavilo primátora Ostravy Tomáše Macuru (54), ODS senátora Zdeňka Nytru (57). Kandidátku ČSSD vede bývalý náměstek Ostravy Jiří Srba (40), za piráty kandiduje geodet David Witosz (37).

Lídr kandidátky lidovců a nezávislých je ostravský náměstek Zbyněk Pražák (63), jedničkou STAN je starosta Hošťálkovic osmatřicetiletý Jiří Jureček.