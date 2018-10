zpe, Novinky

„Máme 81 senátorů a 28 z nich zastává další funkce. Do komunálu kandiduje 127 poslanců,“ vyčíslil premiér Andrej Babiš (ANO).

Zdůraznil, že lidé, kteří mají tři funkce, by neměli brát dva nebo tři platy. „V rámci samosprávy by měli brát jenom 40 procent a zbytek by měl zůstat v rozpočtu obce nebo města,“ uvedl premiér.

Podobný návrh přitom v dubnu předložili Piráti. Ti navrhovali, aby poslanci a senátoři, kteří mají i krajskou či obecní funkci, pobírali jen jeden plat. Novela se týkala i hejtmanů, kteří sedí v dozorčích radách nebo ve vedení státních firem. Vláda k němu ale zaujala negativní stanovisko.

Ať Piráti míň mluví, prohlásil Babiš

„Piráti navrhovali novelizovat špatný zákon, jejich řešení bylo velmi složité. Náš systém bude mnohem přehlednější,“ vysvětloval ve středu ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO). „Problém Pirátů je, že oni to kritizují a mluví, a když se mají zapojit do práce, tak jim to nejde. Bylo by dobré, aby míň mluvili,“ pustil se do Pirátů premiér Babiš.

Ihned se k němu přidal i němu i vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). „K tomu není co dodat, iniciativa z druhé strany zatím moc vidět není,“ kritizoval.

Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek Novinkám řekl, že jsou rádi, že vláda aspoň něco schválila. „Ale v návrhu bohužel zapomněli na miliónové dozorčí rady, ve kterých sedí členové ANO a na dalších x způsobů, kterými politici násobí svoje platy,“ uvedl. „To jsme všechno ošetřili v původním návrhu, ale vláda to záhadně vypustila. Takže budeme trvat na tom, aby se to tam vrátilo v pozměňovacích návrzích,“ dodal.