Diskuzi vyvolala demonstrace, která se konala 11. července, kdy Sněmovna hlasovala o důvěře vládě. Protestující se tehdy dostali přímo k jednací budově a po premiérovi Andreji Babišovi (ANO) létaly plastové lahve.

Shromažďovací zákon označuje Sněmovní ulici za místo, kde nejsou demonstrace povolené. Podle Maška by se měl zákaz rozšířit.

„Kdyby se situace opakovala, je otázkou, jestli by se neměla napříč politickým spektrem schválit změna, že není možné demonstrace povolovat 500 metrů od Sněmovny,“ řekl během jednání výboru Mašek, který je zároveň i předsedou sněmovní komise pro kontrolu činnosti GIBS.

„Nejsme schopni tu Sněmovnu chránit, když se demonstruje na Malostranském náměstí, které je vzdáleno 20 metrů,“ dodal.

Po jednání výboru novinářům řekl, že by bylo možná lepší pouze rozšířit lokality, ve kterých by byly demonstrace zakázány. „Kdyby to bylo těch 500 metrů, zasáhlo by to některé památníky, kde by občané měli mít možnost se shromažďovat. Je otázkou, jestli spíše nerozšířit lokality, které jsou vyjmenovány ze zákona, třeba o Malostranské náměstí,” vysvětloval.

Během diskuze politici kritizovali jak postup magistrátu, který demonstraci povolil, tak policii, která v červenci nechala demonstranty dojít až před Sněmovnu.

„To, co tady probíhalo, nebylo přiměřené. A říkám to s vědomím toho, že jsem opoziční poslankyně a mohla bych mít radost, že tu někdo provolává hesla proti vládě a KSČM. Ale ne, když se to koná před Sněmovnou,“ rozčílila se poslankyně Jana Černochová (ODS).

Postěžovala si, že o půl jedné ráno nemohla odejít normálním vchodem, kde měla zaparkované auto. „Doufám, že se to nebude opakovat, a že policie bude chránit všechny a nejen někdy a někoho,“ podotkla.

„Policie porušila shromažďovací zákon. Policie je od toho, aby zákony plnila, a ne, aby si je nějak vykládala,“ prohlásil komunistický poslanec Zdeněk Ondráček.

Někdejší ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) na to opáčil, že kdyby během protestů zasáhli těžkooděnci, tak zase budou všichni policii pranýřovat.