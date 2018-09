Barbora Zpěváčková, Novinky

Piráti navrhují zavedení teritoriality. To znamená, že by se všechny pohledávky sjednotily pod jednoho exekutora podle kraje, ve kterém dlužník žije. Sloučení exekucí by mělo zároveň snížit náklady na vedení exekuce.

„Exekutor bude mít lepší přehled o dlužníkovi, vymáhací proces bude efektivnější a pro dlužníka levnější,“ prohlásil autor novely Lukáš Kolařík (Piráti).

Tvrdí také, že díky novele by se rozbily klientelistické vazby mezi věřiteli. V současnosti si totiž exekutora volí věřitel.

„Velcí věřitelé, jejichž byznys spočívá ve skupování pohledávek, mívají exekutory zavázané smlouvami. Nově by exekutora určoval soud, což by vedlo k rozbití klientelistických vazeb,“ uvedl Kolařík.

Stejný princip chce vláda



Podobný návrh Sněmovna už řešila v minulém volebním období, ale zamítla ho. Nyní by mohl mít šanci na schválení. Exekuce chce stejně totiž řešit i vláda, zavázala se k tomu v programovém prohlášení.

„Vláda se bude zabývat možností zavést princip jeden dlužník - jeden exekutor, tedy teritorialitu exekutorů nebo koncentraci všech exekucí u jednoho exekutora,“ stojí v prohlášení.

Kabinet zatím návrh nepředložil, ale ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se před několika dny nechala slyšet, že do konce října představí balíček opatření proti byznysu s chudobou, který by měl kromě exekucí řešit také bydlení či dávky.

Dluhová amnestie leží ve Sněmovně



První vláda Andreje Babiše (ANO) letos v lednu schválila novelu insolvenčního zákona, které se přezdívá dluhová amnestie. Ta má umožnit oddlužení širšímu okruhu dlužníků bez ohledu na výši jejich závazků. Proces oddlužení by trval tři, pět nebo sedm let, v závislosti na výši splacených dluhů. Novela je nyní před druhým čtením ve Sněmovně.

První čtení v dolní komoře čeká také dva podobné návrhy z dílen KDU-ČSL a KSČM. Obě strany navrhují, aby se omezily reklamy na půjčky.

Exekuce jsou v Česku palčivým problémem. Vloni mělo nějakou exekuci téměř 900 tisíc Čechů, tedy desetina obyvatel. Podle výroční zprávy o stavu lidských práv za rok 2017 se v Česku nedaří problémy s předlužením řešit a chybí legislativa, aby se situace zlepšila.