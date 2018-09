zpe, ren, Novinky

Vláda má stanovisko, s kterým pojede do Maroka, Sněmovně předložit do 15. listopadu. Návrh předkládal poslanec KSČM Zdeněk Ondráček a podpořilo ho 125 poslanců z klubů ODS, ANO, Pirátů, ČSSD, KSČM, TOP 09 a lidovců.

Poslanci z deseti navrhovaných usnesení přijali ještě jedno od Pirátů s tím, že je ttřeba připomínat potřebu efektivního řešení nelegální migrace, zejména otázky návratu uprchlíků do země původu, boje proti pašerákům a problémů, které k nelegální migraci vedou.

Ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) v úvodu řekl, že pakt neomezuje suverenitu státu v rozhodování o tom, koho pustí na své území. „Nepředává národní kompetence na úroveň OSN nebo Evropské unie,” řekl Hamáček.

Prohlásil, že dva dokumenty jsou reakcí mezinárodního společenství na masové pohyby migrantů a uprchlíků. „Tyto stále rostoucí přesuny lidí nemůže zvládat každý stát jednotlivě a je jasné, že vyžadují mezinárodní spolupráci. Současně ale je nutné jasně zdůraznit, že oba dva tyto dokumenty nemají žádnou právní závaznost a ani vymahatelnost,” zdůraznil ministr.

Problémy spojené s migrací podle něj lze efektivně řešit, pouze když spolu budou státy spolupracovat a mluvit.

Vystupme z paktu, žádá SPD



Proti globálnímu paktu o bezpečné, řízené a legální migraci brojili především hnutí SPD. Okamurovci chtěli, aby ČR z paktu vystoupila stejně jako USA a Maďarsko. To se jim však prosadit nepodařilo.

„Chceme, aby ČR z jednání odstoupila a dokumenty nepodepisovala. Nevystoupit z paktu znamená ohrožení našich zájmů. Postoj Babišovy vlády je bohužel pozitivní, vláda se tedy nadále hodlá stavět k migraci vlažně,” prohlásil na plénu šéf SPD Tomio Okamura.

„Když je to všechno tak nezávazné a všechno k ničemu, je to jenom tak politické, tak proč to rovnou neodmítneme,” přidal se komunistický poslanec Zdeněk Ondráček.

Podle něj by Česká republika měla mít stanovisko právních autorit, aby řekly, jestli je deklarovaná nezávaznost globálních paktů opravdu nezávazná, anebo zda vzniknou podle mezinárodního práva nějaké závazky.

ODS mluví o sebevraždě kontinentu



S přijetím paktu nesouhlasila ale ani ODS. Navrhovala k tomu i přijetí usnesení, pokud by pakt obsahoval ustanovení, že se má migrace stát právem a stávající nelegální migrace by byla uměle právními cestami legitimizována. To ale Sněmovna také neodhlasovala.

„I kdyby ten pakt byl dobrovolný a byl to jenom politický akt, tak přece musíme dát jasně najevo, že otevření se masové migraci byla tragická chyba Evropy - a já to nazývám sebevraždou našeho kontinentu,” uvedl na plénu poslanec ODS Jan Skopeček.

Přijměme 50 uprchlíků, vyzývala TOP 09

Cílem nezávazné dohody má být podpora bezpečné, řízené a legální migrace a snížení počtu případů pašování lidí a obchodování s lidmi.

V rámci diskuse o migraci má přijít na přetřes také téma ohledně případného přijetí 50 syrských sirotků. TOP 09 například chtěla vyzvat vládu k přijetí dětí. [celá zpráva] Ani toto usnesení poslanci při středečním jednání nepodpořili.

Během jednání ho podpořila například i poslankyně za ODS Miroslava Němcová, která situaci s přijetím 50 syrských sirotků přirovnala k záchraně 669 židovských dětí Nicholasem Wintonem v roce 1939.

Premiérovo odmítnutí označila za tragicky smutné. „Není možné říci, že bohatá prosperující společnost není připravena postarat se o 50 dětí, které nemají rodiče,” uvedla.

To premiér Andrej Babiš (ANO) dlouhodobě odmítá. [celá zpráva]