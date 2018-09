rsk, zpe, Novinky, Právo

„Akceptuji to, že je to nominace ČSSD, chápu to tak, že problém je vyřešen. Pan Poche ministr nebude, svou misi splnil, takže se může vrátit do Bruselu a věnovat se Evropskému parlamentu a bojovat za zájmy ČR a V4. Tím je to vyřešeno,“ řekl Právu Babiš.

Dodal, že se s Petříčkem setkal na pracovní cestě na Slovensko. Petříček v současnosti na ministerstvu působí jako náměstek. Ještě v létě pracoval jako Pocheho asistent.

Možnost, že by Petříček fungoval v resortu jen jako prodloužená ruka europoslance, Babiš odmítl. „Bylo by nepřijatelné, abychom měli loutkového ministra. To jsou věci, které jsme zažili v minulosti, a to určitě nechceme,“ řekl.

Hamáček: Není to naše vina, ale vyřešili jsme to



Šéf ČSSD a dosavadní ministr zahraničí Jan Hamáček oznámil svého nástupce v úterý. „Odeslal jsem panu premiérovi dopis, ve kterém jsem ho požádal, aby navrhl prezidentovi republiky, aby jmenoval ministrem zahraničí doktora Tomáše Petříčka,“ řekl na tiskové konferenci ve Sněmovně.

Zopakoval, že sociální demokracie situaci ohledně ministerstva zahraničí nezavinila. „Nebyla respektována naše nominace, sliboval jsem, že tu situaci vyřeším, řešení jsme nalezli teď,“ zdůraznil.

Dříve se spekulovalo o tom, že by se ministrem zahraničí mohl stát náměstek ministra obrany a lídr ČSSD v Praze Jakub Landovský.