Oldřich Danda, Právo

Dosavadní akce ale často končily útěkem do sousedního Německa. V roce 2015 Česko v rámci programu Medevac ministerstva vnitra nabídlo třem syrským rodinám kardiologickou operaci jejich dětí v motolské nemocnici a následný azyl. Jedna rodina ale hned po příletu do Česka odjela do Německa.

V roce 2016 Nadační fond Generace 21 domluvil se státní správou přesun 153 křesťanských uprchlíků z Iráku a Sýrie, kde jim hrozilo nebezpečí. Nakonec do Česka dorazilo 61 uprchlíků, kteří se ubytovali v Jihlavě, v Praze, Brně nebo v Třinci. Část z nich – asi 25 lidí – odešla nelegálně do Německa, kde po přetahované německých a českých úřadů nakonec získali azyl. Jedna rodina se vrátila do Iráku.

„Asi třicet uprchlíků tu zůstalo, hlavně ve Slezsku a v Praze. Děti se naučily česky a chodí do školy, dospělí si našli práci,“ řekl Martin Frýdl z nadačního fondu.

Nevidím smysl v přesunu sirotků do kulturně a sociálně odlišné země velvyslankyně v Sýrii Eva Filipi

Předčasně z Česka odešli i tři z osmnácti syrských studentů, kterým vláda zaplatila studia na českých vysokých školách.

Filipi v přesunu nevisí smysl



V pomoci na místě vidí perspektivu velvyslankyně v Sýrii Eva Filipi, která se zastala Babiše. V dopise, který premiér zveřejnil, mu napsala: „Nevidím smysl v přesunu sirotků do kulturně a sociálně odlišné země, daleko významnější je pomáhat zde na místě, což činíme v rámci našeho bilaterálního programu humanitární a rozvojové spolupráce.“ Filipi sdělila, že v Sýrii přispívají dvěma zařízením pro děti bez rodičů.

Celkově zaslala vláda do postižených zemí kvůli migraci od roku 2015 celkem 2,5 miliardy korun.

Jako krizovou pomoc Sýrii odsouhlasila na roky 2016–19 krizovou pomoc ve výši 195 miliónů korun. Do Jordánska vyrazili také již několikrát čeští lékaři a odoperovali tam několik tisíc Syřanů z uprchlických táborů.

Češi jsou solidární a posílají peníze organizacím, jako je Charita, Adra či Člověk v tísni, které přivážejí do postižených oblastí např. potravinovou a lékařskou pomoc nebo tam stavějí školy a nemocnice.

Češi pomáhali i před dvaceti lety uprchlíkům z bývalé Jugoslávie. V Česku našlo azyl přes pět tisíc lidí a na prázdniny do Čech jezdily tisíce sirotků z Bosny i Srbska. „V létě v roce 1999 jsme zorganizovali největší ozdravný pobyt pro děti z bývalé Jugoslávie, přivezli jsme sem najedou přes tisíc dětí,“ zavzpomínal místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna.

Disponujeme seznamem více než 50 rodin, které projevily ochotu přijmout syrské děti mezi sebe Iniciativa Češi pomáhají

Podle lidovecké europoslankyně Michaely Šojdrové, která o přemístění 50 syrských osiřelých dětí usiluje, nejde o to, vozit do Česka sirotky ze Sýrie, ale z utečeneckých táborů na řeckých ostrovech.

„Zde je přes tři tisíce nezaopatřených dětí. Záleželo by na vládě, koho by si vybrala. Mohli bychom jim poskytnout dočasnou ochranu a studium a tak je dostat z uprchlických táborů,“ řekla Šojdrová.

Pomoc už nabídlo 50 českých rodin

Podle ní je samozřejmé, že by stát musel zabránit zneužití, aby se například v budoucnu nepřihlásili příbuzní, kteří v rámci slučování rodin budou chtít získat azyl. „Nemá to být cesta pro invazi rodinných příslušníků,“ řekla Šojdrová.

Europoslankyně spolupracuje s občanskou iniciativou Češi pomáhají.

„Disponujeme seznamem více než 50 rodin, které projevily ochotu přijmout syrské děti mezi sebe. Další lidé nabízejí jinou formu podpory – výlety, svátky, doučování, odbornou psychologickou pomoc,“ sdělila iniciativa. Šojdrová podle svých slov požádala o schůzku Babiše i ministra vnitra a šéfa ČSSD Jana Hamáčka.

Babiš Šojdrovu přijme, ale kritizuje ji. Podle něj se chtěla před eurovolbami, které budou v květnu 2019, pouze zviditelnit a zajistit si místo na kandidátce lidovců.

„Když se mluví o sirotcích, tak si každý představí malé dítě. Není to pravda, paní Šojdrová sama mluví o tom, že to jsou kluci ve věku 12–17 let. Rád si ji ale vyslechnu a bude mě zajímat, kde ti sirotci jsou a jak na to přišla,“ uvedl včera pro novináře premiér v Košicích. Je přesvědčen, že se má uprchlíkům pomáhat v zemi, kde se narodili.

„Vznikla z toho hysterie, mě to mrzí, určitě se těm dětem budu snažit pomoci, ale máme pomáhat tam, kde vyrostli. V ČR máme také sirotky, plno samoživitelek, matek s postiženými dětmi… Moje nadace rozdala 340 miliónů těm, kteří to potřebují,“ zopakoval s tím, že jeho slova byla zneužita jeho oponenty.