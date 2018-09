Adéla Jelínková, Jan Menšík, Právo

Podle vrcholných manažerů jedné ze středočeských nemocnic služby obviněného lobbisty údajně doporučovala exministryně práce a sociálních věcí a zároveň bývalá radní Středočeského kraje Jaroslava Němcová (ANO).

Údajným propojením mezi exministryní a Horáčkem se měla prý zabývat i Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), která vyšetřuje Horáčkovy aktivity při ovlivňování zakázek pro pražské nemocnice Na Bulovce a Na Františku.

Exministryně jakékoliv podobné tvrzení odmítá, policie ji dosud z ničeho neobvinila.

Redakce rovněž zjistila, jaká je souvislost mezi Horáčkem a Pavlínou Kuncovou (ANO) – sestrou středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) –, u níž byla před dvěma měsíci v souvislosti s kauzou Horáček provedena domovní prohlídka.

Z důkazů, které má redakce k dispozici, vyplývá, že Kuncová pro Horáčka pracovala jako projektová manažerka.

Výslech u NCOZ

Němcová ve Středočeském kraji působila jako radní pro sociální věci od roku 2016 do října 2017. Poté se stala radní pro zdravotnictví. V této funkci setrvala až do angažmá na ministerstvu práce v prosinci téhož roku. Téměř po celý rok 2017 rovněž zastávala post členky dozorčí rady v benešovské nemocnici, která spadá do Asociace středočeských nemocnic.

Němcová měla v této době (rok 2016, 2017) údajně hovořit o Horáčkovi jako o expertovi na zdravotnický materiál a léky, kterého „doporučuje“.

„Dostal jsem doporučení od paní Němcové, abych se sešel s Horáčkem, že je to dobrý člověk, který umí dělat ty věci. Němcová lobbovala za to, abychom ho vyslechli. Byl tady, doporučoval nám audit lékárny, řekli jsme mu ale, že o jeho služby nemáme zájem,“ vypověděl Právu člen vysokého managementu jedné z nemocnic, který si přál zůstat v anonymitě.

Kvůli stykům Němcové s Horáčkem ho podle jeho slov zhruba před půl rokem vyslýchala NCOZ.

„Přišli a ptali se, jakým způsobem a jestli vůbec se snaží Němcová doporučovat nebo protlačovat člověka jménem Tomáš Horáček. Na to jsem jim odpověděl to samé co vám,“ pokračoval svědek.

S jeho výpovědí o Němcové se shodují slova i dalšího manažera ze zmíněné nemocnice.

„Němcová tvrdila, že nám doporučí experta, odborníka na zdravotnický materiál, léky a zakázky. Následně se ozval pan Horáček s tím, že jde na ‚to doporučení od Jarky‘,“ řekl Právu muž, který si rovněž přál zůstat v anonymitě.

Němcová podobné prohlášení označuje za „naprostou lež“. Policie ji prý dosud v souvislosti s Horáčkem nekontaktovala. „Obvinění“ považuje za kampaň a pomstu ze strany vedení nemocnic, po kterých požadovala výsledky a poctivou práci.

„Nikdy jsem Horáčka nikam nevodila ani někoho za ním. Já jsem neorganizovala žádné zakázky a s Horáčkem jsem nikdy nikde nebyla a ani jsem ho nevodila,“ bránila se před redaktory Práva Němcová.

Urychlené řízení

Jak Právo navíc zjistilo, Němcová měla významně napomoci ke jmenování Zbyňka Chotěborského do čela Asociace středočeských nemocnic v loňském listopadu.

Zástupci asociace ho v červenci ale z funkce odvolali potom, co se v médiích objevily informace, že sjednával schůzky zaměstnanců některých nemocnic právě s Horáčkem.

Dostal jsem doporučení od paní Němcové, abych se sešel s Horáčkem, že je to dobrý člověk svědek

Vedení některých ústavů navíc tvrdí, že jim Chotěborský zasahoval do vypisování veřejných zakázek.

„Věděl jsem od ní (Němcové – pozn. red.), že bude konkurz. Známe se řadu let,“ sdělil Právu Chotěborský s tím, že negativa spojená s jeho osobou razantně odmítá.

Výběrové řízení do čela asociace tehdy probíhalo pouze necelý týden – podle krajského úřadu na popud Němcové. Politička přitom Právu tvrdila, že do výběrového řízení nezasahovala.

„Němcová o všem věděla. Pan Chotěborský přišel s ní, ona ho přivedla na kraj. Není pochyb o tom, že to byla ona, kdo inicioval a zadal vyhlášení urychleného výběrového řízení,“ uvedla Právu vedoucí odboru zdravotnictví Středočeského kraje Zdeňka Salcman Kučerová.

Chotěborský navíc post obsadil potom, co představitelé náchodské nemocnice, kde předtím působil, podali trestní oznámení kvůli špatnému hospodaření. Na základě toho byl rovněž z Náchoda odvolán. Případ se podle tamní policie stále šetří.

Podle krajského zastupitele Martina Kupky (ODS) se okolnostmi angažmá Chotěborského ve Středočeském kraji zabývala opětovně rovněž policie. Ta se jej měla ptát na to, jak argumentovala koalice (tedy ANO a ČSSD) pro vstup Chotěborského do Asociace nemocnic.

Vizitka jako důkaz

Policii zajímala i sestra hejtmanky Jermanové Pavlína Kuncová, která byla od roku 2013 do roku 2015 krajskou manažerkou hnutí ANO, v současnosti je asistentkou poslanců Stanislava Berkovce (ANO) a Andrey Brzobohaté (ANO). Současně vede ANO v Poděbradech.

Po policejní razii u ní doma média spekulovala o tom, jaké spojení je mezi ní a Horáčkem. Právo má nyní k dispozici vizitku společnosti Sky and Limited, kterou Horáček podle ministerstva zdravotnictví ovládal, na ní je Kuncová uvedena jako projektová manažerka společnosti.

Redakce Kuncovou kontaktovala na číslo uvedené na vizitce. Na to Kuncová odvětila: „Ano, a co potřebujete?“ Poté, co zjistila, že mluví s novináři, telefon položila.

Zaměstnanec jedné z nemocnic redakci rovněž řekl, že Kuncová chodila na jednání se zdravotnickými ústavy spolu s Horáčkem.

Společnost Sky and Limited (spolu)vlastní dalších pět Horáčkem ovládaných společností, z nichž některé, například Medicoline SE, dodávaly do pražských a ústeckých nemocnic materiál v řádech miliónů korun.

Hejtmanka Jermanová Právu zopakovala, že se jí kauza netýká, a nebude se k ní tudíž vyjadřovat. Mluvčí hnutí ANO Lucie Kubovičová Právu sdělila, že protežování lobbistů je pro hnutí nepřijatelné.

„Na druhou stranu, pokud to někdo tvrdí, měl by to podložit důkazy,“ dodala Kubovičová.