Renáta Bohuslavová, Novinky

Jednání bylo přerušené mimo jiné i proto, že do Sněmovny podle členů výboru dorazily anonymní e-maily, v nichž mají být části skartovaného svazku o údajné spolupráci Michala Horáčka s StB.

„Přišly nějaké nové anonymní e-maily, které jsme nyní viděli, a vzhledem k tomu, že k anonymním e-mailům nechci přihlížet, tak bych se rád podíval, co je ve spisu,” uvedl poslanec a člen výboru Lukáš Bartoň (Piráti) s tím, že k nim poslanci zatím nechtějí přihlížet, protože není ověřena jejich pravost.

„Mohu potvrdit, že na výbor přišla řada dokumentů. Pokud přijde nějaké anonymní podání, tak s ním musí být všichni seznámeni, ale nemůže být přímo předmětem rozhodování výboru, protože není ve spise a navíc je velice obtížně ověřit hodnověrnost,” doplnil předseda výboru Stanislav Grospič.

Michal Horáček

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Trestní oznámení na Zdeňka Ondráčka podal Michal Horáček v lednu letošního roku za výroky o tom, že prý spolupracoval s komunistickou Státní bezpečností. Horáček jakoukoli spolupráci s StB popřel. Policie sice později vyšetřování odložila, státní zastupitelství jí však případ vrátilo.

Místopředseda výboru Petr Gazdík (STAN) před jednáním řekl, že je potřeba případ řešit i s ohledem na tzv. poslaneckou indemnitu. „Narážíme tady na hranice poslanecké indemnity, tedy imunity na projevy, a nejde jen o tento případ, ale o precedens do budoucna,” uvedl Gazdík.

„Převažuje názor, že tato věc by neměla být v trestní rovině a mělo by se to týkat civilního soudu. Pravděpodobně by se tu indemnita neměla vztahovat,” řekl po jednání novinářům Bartoň.

Další jednání výboru se očekává 25. září. Na něj by měli být pozváni jak poslanec Zdeněk Ondráček, tak policejní vyšetřovatel i dozorující státní zástupce. Na základě doporučení výboru bude poté o vydání Ondráčka rozhodovat celé plénum Sněmovny.