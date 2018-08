Jan Martinek, Právo

„Prahu s Českou republikou dáme dohromady jedině společně. Hledejme, co nás spojuje,“ uvedl Drahoš. Řekl, že se chce „nekompromisně postavit politikům, kteří vyvolávají strach“.

„Určití lidé se bojí, že se domluvíme, že se spojíme. Jsou to lidé, kteří relativizují historii, zpochybňují prozápadní orientaci a populisticky slibují všechno všem,“ řekl Drahoš.

„Lidi se mě ptají, jak čelit současnému politickému marasmu. Říkám jim: hledejme lidi, se kterými se shodneme, podpořme každého, kdo odporuje zlu a brání ukrajování naší svobody,“ vyzýval Drahoš.

Na tiskové konferenci mluvil i o tématech, která přísluší spíš komunálním politikům, ale zároveň mohou zaujmout voliče v jeho senátním obvodu.

„V Praze schází okruh, padají mosty, chybí trasa metra D i modernizace dopravy,“ vyjmenoval Drahoš, ačkoliv jako senátor by komunální témata neřešil. Později doplnil, že jeho prioritou by byla dostavba metra D a zákony, které jsou k ní potřeba. Zaměřit by se chtěl také na školství.

Podpora od čtyř stran

Drahošovy tiskové konference se zúčastnili představitelé čtyř stran, které jeho senátní kandidaturu podporují: předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, poslanec STAN Vít Rakušan, lidovecký senátor Petr Šilar a předseda Strany zelených Petr Štěpánek.

Drahoš řekl, že ještě není rozhodnuto, do jakého senátního klubu by v případě svého vítězství vstoupil. „Dohodli jsme se, že otázku senátního klubu necháme až poté, co medvěd bude uloven,“ uvedl kandidát.