zpe, Novinky

„Pro sociální demokracii je růst platů klíčovou otázkou. Chtěli jsme, abychom téma uzavřeli do půlky srpna. Do jednání na vládní úrovni půjdeme s tím, abychom se přiblížili názoru odborů,“ řekl Hamáček po páteční schůzce s odborovým předákem Josefem Středulou.

Odbory požadují zvednutí platových tarifů o deset procent všem pracovníkům. To ale odmítá hnutí ANO a navrhuje zvýšení sumy na platy o šest procent a tarifů o dvě procenta.

Není možné nadále rozevírat nůžky mezi nejvyššími a nejnižšími průměrnými platy Andrej Babiš (ANO), premiér

„Plošné navyšování je nesmysl, řekl jsem to několikrát. Potřebujeme navyšovat nejnižší průměrné platové kategorie,“ napsal Novinkám premiér Babiš.

„Není možné nadále rozevírat nůžky mezi nejvyššími a nejnižšími průměrnými platy,“ dodal premiér. Nejvíce by si podle návrhu měli přilepšit učitelé, poté neučitelské profese, technické profese a pracovníci v kultuře.

Na to, aby vláda našla kompromis, tlačí hlavně odbory. Jejich šéf Středula na tiskové konferenci prohlásil, že ho zaráží, že ještě nemá termín schůzky s vládou.

Rozjitření veřejnosti před volbami jistě nikdo nechce Josef Středula, šéf odborů

„Když nebude termín, to si ani nechci představit, co by se dělo. Znamenalo by to rozjitření veřejnosti před volbami, a to jistě nikdo nechce,“ pohrozil Středula. „Byli bychom rádi, abychom ještě v průběhu srpna měli shodu na zvyšování platů,“ uvedl.

Babiš na to reagoval se slovy, že o rozpočtu rozhoduje Poslanecká sněmovna na návrh vlády, a že čas na schválení je až do 30. září. „Průměrný plat ve státní správě je vyšší než v celé ekonomice, není potřeba vyhrožovat,“ komentoval premiér.