Zrušme superhrubou mzdu, navrhla ODS

Superhrubá mzda by se měla zrušit, míní občanští demokraté. Strana proto do Sněmovny předložila novelu zákona o daních z příjmů, která by zavedla jedinou 15procentní sazbu z hrubé mzdy. Zaměstnancům by podle ODS zůstalo ročně o několik tisíc korun více.