Barbora Zpěváčková, Novinky

Jak se vám zatím vládne s hnutím ANO?

Nemůžu si stěžovat. Spolupráce s hnutím ANO je zatím bez problémů, s Andrejem Babišem jsme v kontaktu, i když je na dovolené.

Nepřijde vám paradoxní, že kvůli opisování v diplomkách rezignovali dva ministři, jeden z toho z ČSSD, a v čele vlády je pořád trestně stíhaný premiér?

To je složitá otázka. Problém pana premiéra logicky zatěžuje celou politickou scénu. Víte, že to byla klíčová otázka povolebních vyjednávání. Nicméně o tom problému všichni věděli a věděli to, když šli k volbám a odevzdávali svoje hlasy. Já bych byl také pro, aby se ta situace vyřešila, ať tak nebo tak. Přijde mi, že už to trvá docela dlouho. Ohledně těch diplomových prací, budu mluvit za soc. dem., Petr Krčál reagoval bezprostředně, odstoupil a já si ho za to vážím.

Trestní stíhání pana premiéra zatěžuje celou politickou scénu

Andrej Babiš často říká, že trestní stíhání je zmanipulované. Co na to říkáte jako ministr vnitra?

Vždy jsme říkali, že je potřeba respektovat nezávislost orgánů činných v trestním řízení, ať je to policie nebo soud nebo státní zástupci. Ten názor se nezměnil. U pana Babiše to má jistý emoční náboj, týká se to jeho a jeho rodiny. Trvám si na svém původním stanovisku.

Jak se chystáte na komunální volby? Prý budete po vzoru Zemana jezdit mezi lidi vlakem.

To, že je sociální demokracie ve vládě, bude vidět. Zaúkoloval jsem všechny ministry za sociální demokracii a počítáme s masivním nasazením našich ministrů ve volební kampani.

Kolik peněz za volby utratíte?

ČSSD plánuje vydat na kampaň k podzimním volbám celkem 35 miliónů korun. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady včetně těch, které vynaloží jednotlivé místní organizace.

Byly doby, kdy od kolegů z hnutí ANO zaznívala kritika, že politické strany příliš utrácejí. Tak se předvedli

Hnutí ANO plánuje dát do kampaně 150 miliónů. Přijde vám to hodně?

Je to obrovská částka. Byly doby, kdy i od kolegů z hnutí ANO zaznívala kritika, že politické strany příliš utrácejí. Tak se předvedli. Symbolizuje to snahu hnutí ANO uspět v komunálních volbách. Ale jsem přesvědčený, že kampaň se obtížně dělá centrálně, zejména na menších městech a obcích je to o kvalitě kandidátů.

Andrej Babiš v jednom z rozhovorů řekl, že KSČM je demokratická strana. Máte stejný názor?

Nepokládám KSČM za největší riziko na české politické scéně. Vidím tady podstatně větší riziko, například v SPD. I proto jsme se snažili, aby tady vznikla vláda, na kterou nebude mít vliv SPD. Čistě technicistně, KSČM je demokratická strana. Má stanovy, které schválilo ministerstvo vnitra, funguje tam vnitřní demokracie, její vedení je voleno demokraticky tajnou volbou. Z hlediska fungování je to demokratická strana.

Vojtěch Filip a Jan Hamáček při jednom ze sněmovních jednání

FOTO: Petr Horník, Právo

Plánujete zrušit Bohumínské usnesení?

Nevidím důvod, proč se k tomu vracet. Bohumínské usnesení je otiskem svojí doby a pokládám ho za vyhaslé. Zase by to otevřelo podle mého názoru zbytečnou debatu.

Poté, co zemřeli tři čeští vojáci v Afghánistánu, komunisté žádají zastavení účasti v misích. Co na to říkáte?

Mandát pro mise byl schválen v Poslanecké sněmovně i v Senátu velkou většinou. Poděkoval jsem za to i opozici. Není důvod z mise odcházet. Byla by to rána památce těm, kteří přinesli tu největší oběť. Poškodilo by to pozici ČR v rámci Aliance. Pokud má strana názor, že bychom se neměli účastnit misí a odejít z NATO, tak je to politický názor, ale zásadně s ním nesouhlasím.

Nedali jste tomu názoru větší legitimitu, když jste si komunisty přivedli k moci?

Na našem členství se nic nemění. Všichni ti politici, kteří nás kritizují, že jsme došli k dohodě s KSČM, měli možnost tomu zabránit. Ale neudělali nic.

Naším jediným kandidátem je Miroslav Poche. Jiné personální alternativy nemáme

Chvíli se vás tady ptám jako ministra vnitra, chvíli jako ministra zahraničí. Jak tu dvojroli zvládáte?

Není to řešení napořád. Je to cena za to, že jsme ukončili období nestability. My jsme to nezavinili, ten problém řešíme. Přes léto se to zvládnout dá, ta politická agenda neběží na sto procent, ale dlouhodobě to není udržitelné.

Už je to měsíc a půl, co prezident jmenoval vládu. Vy pořád opakujete, že situace na ministerstvu zahraničí se vyřeší v rámci týdnů a že za tu situaci nemůžete. Mě by zajímalo, jak se ty věci za těch šest týdnů pohnuly?

Řekl jsem, že potřebuji čas a že to nebudu komentovat do doby, než to vyřeším.

Ty věci se tedy nějak pohnuly?

Probíhají nějaká jednání a řešíme to.

Jaká jednání?

Diskutujeme v sociální demokracii a jinde.

Europoslanec za ČSSD a kandidát na ministra zahraničí Miroslav Poche.

FOTO: Milan Malíček, Právo

V rozhovoru pro Právo jste dříve uvedl, že zvažujete různé alternativy. Znamená to, že už zásadně netrváte na panu Pochem v čele české diplomacie?

Naším jediným kandidátem je Miroslav Poche. Nebylo to myšleno tak, že máme jiné personální alternativy.

Proč na něm tak trváte?

Protože je naším kandidátem. Je to člověk, který tu funkci určitě zvládne. Je odborně na výši a je to nominace, kterou schválilo vedení sociální demokracie.

Hraje v tom roli, že vám Poche sehnal v referendu hlasy v Praze?

Ne. Hraje v tom roli, že je odborníkem a že platí usnesení předsednictva.

Jiné jméno tedy premiérovi nenavrhnete?

Už to dál nebudu komentovat. Pořád se na to ptáte.

Vy se divíte, že se na to novináři ptají?

Divím. Nepokládám to za zásadní problém ČR.

Pokládáte za standardní situaci, že tady máme ministra, který už měsíc a půl sedí na dvou židlích?

Není to standardní, ale takové případy tady byly.

Jak chcete ten spor vyřešit, když měsíc a půl trváte na panu Pochem, a prezident už měsíc a půl odmítá.

Tu situaci řešíme a v dohledné době ji vyřešíme. Nebudu prozrazovat, s čím jdu na jednání. Pokud tu situaci máme vyřešit, nepovedu ji přes média.

V srpnu se budou ve Sněmovně řešit důchody. Proč nejste pro senátní verzi, podle které si přilepší všichni senioři, kteří jsou v důchodu 25 let a více?

Cílem původního návrhu byla valorizace důchodů o zhruba 900 korun a navíc 1000 korun pro seniory nad 85 let. To, co navrhl senátor (Miloš) Vystrčil, je velmi problematický návrh. Tváří se, že je veden dobrými úmysly, ale v reálu situaci komplikuje.

Jak?

Cílem původního návrhu bylo seniorům nad 85 let přidat tisícovku, protože mají náklady spojené například s léky. Podle toho, co navrhuje pan senátor Vystrčil, tak kdyby se počítala jen ta doba, tak se může stát, že kdokoliv šel do důchodu ve věku vyšším než 60 let, tak by byl poškozen. A zvýhodnilo by to ty, kteří dříve odešli do důchodu. A způsobí to obrovské problémy ve výplatě dávek, protože systém na to není nastaven.

Momentálně se řeší situace v civilní rozvědce (Úřad pro zahraniční styky a informace). Vy jste dostal výsledky kontrolní zprávy. Řekl jste, že až si ji přečtete, rozhodnete se, co dál. Co se teď bude dít?

Zprávu jsem dostal, avizoval jsem, že se chci sejít s vedením rozvědky. Se zprávou se musí seznámit pan premiér, který je na dovolené. Pak přijdou nějaká opatření. Musí přijít. Současně tam probíhá trestní řízení, ale to je věc, která jde mimo moji kontrolu.