zpe, Novinky

Francouzský parlament minulé pondělí schválil zákaz používání mobilních telefonů a dalších komunikačních zařízení na školách, které navštěvují žáci zhruba do patnácti let. Zákaz byl jedním z předvolebních slibů prezidenta Emmanuela Macrona. [celá zpráva]

Podobně vidí problematiku i šéf hnutí STAN Petr Gazdík. „Uvažujeme už delší dobu podobným směrem a chystám se to navrhnout. Zatím shromažďuji názory pro a proti. Pro základní školy to navrhnu určitě,” řekl Novinkám.

Z oslovených politiků je ale pro zákaz sám. „Pokud vím, už teď je možnost tuhle věc regulovat na základě školního řádu a já bych to tak nechal na ředitelích, aby se rozhodli, jak upraví pravidla. Nemusíme mít na všechno zákon,“ řekl Novinkám vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček.

Proti se staví i lídr Pirátů Ivan Bartoš. „Nevidím důvod toto regulovat zákonem. Jsem přesvědčen, že mezi výukou není důvod vůbec, naopak dostupnost žáka může být někdy velmi žádoucí,“ podotkl.

Zákaz užívání telefonů v hodině je podle něj konsenzuální a škola nebo učitel si to vyřeší z pozice autority nebo v rámci paragrafu školního řádu či po dohodě s rodiči. „Můžeme se bavit, jak atraktivní je výuka či autorita učitele, když mu studenti při hodinách brouzdají na Facebooku. Ale to je jiná než legislativní otázka,“ dodal Bartoš.

Jde to i bez mobilů, míní Bělobrádek



Podobně to vidí předseda lidovců Pavel Bělobrádek. Podle něj je rozhodnutí na jednotlivých školách. „Pokud rodiče nutně potřebují mluvit s dětmi, jde to i bez mobilu při výuce,“ míní.

Podle místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové je přemíra zákazů z pozice státu zbytečná. „Pokud to škola vyhodnotí jako nezbytné, tak to může zavést ve školním řádu. Ale aby to bylo plošně ze strany státu, tak mi to přijde až moc regulatorní,“ uvedla.