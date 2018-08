Jiří Novotný, Právo

O zvýšení rychlosti dokonce na 150 km/h na kvalitních dálničních úsecích se před dvěma lety vážně uvažovalo i v ČR. Novelu zákona, která to měla umožnit, ve třetím čtení schválila Sněmovna. Senát to ovšem v červnu 2015 vrátil k novému projednání a poslanci to pak už většinou hlasů nepodpořili.

Vyslyšen tak tehdy byl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), který argumentoval tím, že dálnice jsou v Česku konstruovány na 120 až 130 km v hodině. Při vyšší rychlosti by nebyly splněny rozhledové podmínky pro bezpečné zastavení auta v odstavném pruhu.

Na dotaz Práva, jestli by nyní podobný pilotní projekt nestál za úvahu i v České republice, Ťok ve středu připustil: „O zvýšení maximální povolené rychlosti jsem ochoten se bavit víc než v minulosti.

Víc by se muselo také kontrolovat

Na kvalitních vozovkách, například mezi Prahou a Brnem na zmodernizovaných úsecích dálnice D1 i její ostravské části, si dovedu rychlost až 150 km/h představit.“ Změnu zákona ministerstvo dopravy zatím nechystá. Podle Ťoka je ale možné, že s novelou přijde některý z poslanců. „Jen bych apeloval, aby se v případě, kdyby to prošlo, dodržování rychlostního limitu také víc kontrolovalo,“ zdůraznil ministr dopravy.

Motoristé by vyšší rychlost určitě uvítali. Dohnali by tím alespoň část času, který teď ztrácejí v uzavírkách opravovaných dálničních úseků. Zejména na D1 se v nich takřka denně tvoří nekonečné kolony vozidel.

Může přibýt nehod

Jak informovala ČTK, v Rakousku se bude zvýšení povolené rychlosti testovat na úsecích dálnice A1 mezi Haidem a Sattledtem jižně od hornorakouské metropole Lince a mezi Melkem a Oedem v Dolních Rakousích. Vyzkoušet si to teď cestou na Jadran mohou i čeští řidiči. [celá zpráva]

Pilotní projekt, s nímž přišel rakouský ministr dopravy Norbert Hofer (FPÖ), má ovšem odpůrce. „Maximální povolená rychlost 140 kilometrů za hodinu škodí životnímu prostředí a je nebezpečím pro účastníky silničního provozu,“ kritizoval Hoferův plán jeho předchůdce ve funkci ministra, sociální demokrat Jörg Leichtfried. Podle něj hrozí i vyšší riziko dopravních nehod.

Podobně v Česku už dříve argumentovala senátorka Jitka Seitlová (za KDU-ČSL): „Původně jsem byla pro stopadesátku, ale odborníci mi prokázali, že by to přineslo víc mrtvých a ještě více front na dálnicích kvůli dopravním nehodám.“