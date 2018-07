zpe, Novinky

Pecina, který v době privatizace působil jako náměstek pro energetiku na ministerstvu průmyslu a obchodu, před poslanci v pondělí vypovídal jako první svědek. Na co se zákonodárci ptali, říci nechtěl. Novinářům řekl, že OKD neprivatizoval.

„Privatizační smlouvu jsem nepřipravoval, neviděl. Byl jsem zodpovědný za hornictví, ne za privatizaci,” zdůraznil.

Při odchodu ze Sněmovny Pecina uvedl, že nikdo není rád, že OKD koupil Zdeněk Bakala. „Z dnešního pohledu privatizace vypadá hrůzostrašně,” konstatoval.

Na dotaz, jestli podle něj může komise něco vyšetřit, odpověděl, že už je to 14 let stará záležitost. „Uvidí se, co řeknou lidé, co to dělali, kdo tu smlouvu podepsal, kdo ji připravoval,” komentoval.

Sobotka se omluvil



Komise si k výslechu pozvala řadu zvučných jmen, například Marka Dospivu z Penty, Radovana Vítka z CPI, Patrika Tkáče z J&T, europoslance za ANO Pavla Teličku či expremiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD). Ten měl vypovídat už v úterý.

„Bohuslav Sobotka se omluvil, bude mu sdělen náhradní termín,“ řekl v pondělí ráno novinářům předseda komise Lukáš Černohorský (Piráti).

Mezi svědky figuruje i miliardář Zdeněk Bakala. Zda dorazí, však nikdo neví. „Nemám informace o tom, že by Zdeněk Bakala převzal předvolání, v pátek to ještě leželo na poště, nemám jeho omluvu,“ konstatoval Černohorský. Doručenku si zatím nepřevzal ani bývalý ministr průmyslu Milan Urban.

„Cílem komise je vyšetřit celou kauzu OKD,“ zdůraznil Černohorský. Poslanci se budou zabývat převodem státních akcií OKD do soukromých rukou, prověřit mají i příčiny úpadku firmy.

