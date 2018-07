Jiří Mach, Právo

V ČR je jeslí pomálu, ale síť mateřinek pokrývá celou zemi. Nicméně nařízení, aby školky měly povinnost v případě zájmu rodičů přijmout i dvouleté děti, a to až od roku 2020, vzbudilo spoustu emocí.

Jednak se bouřily učitelky, protože jejich náplní práce není pečovat o nemluvňata v plenách, jednak obce, coby zřizovatelé, kvůli finanční náročnosti. Batolata by totiž musela mít vyhrazené prostory, speciální hračky a k ruce chůvu.

Mají i chůvu

Politici nakonec couvli a nechají na ředitelích mateřských škol, aby se rozhodli, zda batole přijmou. Ministr školství Robert Plaga (ANO) argumentoval tím, že už nyní je ve školkách 45 tisíc dvouletých, tedy na 13 procent dětí mladších tří let, a je v zájmu obcí, aby rodiče i dvouletých měli možnost je někam umístit.

A třeba Praha 13 může jít příkladem. Před rokem zřídila školku speciálně pro dvouleté děti a hned byly naplněny všechny čtyři třídy. „Je to o lidech, jak moc chtějí a s jakou vervou se do toho pustí. To se nám tady dobře podařilo,“ řekla Právu zkušená pedagožka a ředitelka MŠ U Stromu Klára Bromová.

Holt si to situace v Praze žádá a na děti to nemá nějaký negativní dopad. Ředitelka MŠ U Stromu Klára Bromová

Na počátku byl ovšem záměr radnice zřídit mateřinku pro nejmenší, aby usnadnila život svým občanům. „Chtěli rozšířit nabídku. Je tady v okolí 22 školek a chtěli mít tady tento projekt a poskytnout možnost rodičům, aby se mohli dříve vrátit do práce,“ popsala Bromová. Tomu byly od počátku uzpůsobeny podmínky – nábytek, hračky, k dispozici jsou i přebalovací pulty. Nechybějí ani chůvy.

Přestože na všechny vymoženosti vypsalo ministerstvo školství dotace, málokterá obec jich využila. Možná i kvůli složité administrativě. A i v Praze 13 mají problém chůvy odměnit.

„Pořád těžko balancujeme, z čeho ty chůvy zaplatit. Bez pomoci zřizovatele by to nešlo,“ uvedla Bromová s tím, že jinde po republice by mohly školky mít větší problémy. Od září už se školka s náporem batolat potýkat nebude. Většina dětí tam zůstane a nových dvouletých přibude jen osm.

V Německu nárok od roku



Bromová se domnívá, že batolatům pobyt v jejím zařízení neuškodil: „Také jsem zastáncem toho, že dvouleté děti by měly být u maminek, ale holt si to situace v Praze žádá a na děti to nemá nějaký negativní dopad.“

„Kladli jsme hlavně důraz na to, aby si tady zvykly a neplakaly, a docela rychle se tady nastartoval i proces vzdělávání,“ vysvětlila. Ovšem s tím, že personál „pracoval na maximum“.

V Německu nárok na umístění v jeslích či školce mají děti už od jednoho roku věku a studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) prokázala, že školka ani jesle po poznávací ani sociálně-emoční stránce dětem neškodí.